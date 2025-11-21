Empleo para todos en Alicante Más de 40 entidades participan en el VI Encuentro de Empleo para Personas con Discapacidad

Tere Compañy Martínez Alicante Viernes, 21 de noviembre 2025, 16:28 Comenta Compartir

Alicante ha vuelto a poner sobre la mesa la inclusión laboral y social con la celebración del VI Encuentro de Empleo para Personas con Discapacidad, que este viernes ha reunido a 42 organizaciones, entre empresas e instituciones, en un evento que busca abrir oportunidades y visibilizar el talento sin barreras.

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha inaugurado el encuentro y ha destacado que «se trata de una gran oportunidad para que la ciudad se convierta en la de las oportunidades sin límites, talento sin límites y para ello convocamos a las empresas en esta apuesta por la inclusión social y laboral».

En esta edición, 28 empresas y 14 instituciones han participado en los estands instalados en la Explanada de España, donde se han ofrecido 30 puestos de trabajo y más de 250 aspirantes han podido realizar entrevistas en directo.

Barcala ha puesto en valor la importancia de la inclusión real. El primer edil ha insistido en que «la discapacidad no debe ser una barrera, sino una oportunidad». «Debemos trabajar todos juntos por la igualdad de oportunidades y condiciones laborales. El talento no tiene barreras», ha señalado refiriéndose a los ejemplos de Alex Roca, Inmaculada Martínez e Iván López.

El encuentro se enmarca en las acciones de Impulsalicante, la Agencia Local de Desarrollo Económico y Social del Ayuntamiento, que promueve el empleo inclusivo y la colaboración público-privada. Y se ha celebrado en el Auditorio Puerta Ferrisa, sede de Impulsalicante en la calle Jorge Juan, 21.

Entre los protagonistas, Alex Roca, primer maratoniano del mundo con una discapacidad del 76% en completar los 42 kilómetros de la prueba, compartió su experiencia de superación.

Ampliar VI Encuentro de Empleo para Personas con Discapacidad. AA

Junto a él ha participado Inmaculada Martínez, ciega de nacimiento, campeona de España de ciclismo y actualmente trabajadora social y quiromasajista. Tambien Iván López, que normaliza su ceguera a través de su podcast y redes sociales «Lo que me faltaba por ver».

Feria de empleo y entrevistas en directo

La Explanada de España ha acogido la tradicional feria de empleo, donde los estands mostraron toda la oferta laboral en el sector de la discapacidad. Este año, como novedad, se realizaron entrevistas en directo para cubrir los puestos de trabajo ofertados.

El alcalde, junto a la concejala de Empleo y Formación, Mari Carmen de España, ha recorrido los estands, e intercambiado impresiones con las empresas y asociaciones sobre la situación del empleo inclusivo en Alicante.

Entre las empresas participantes se encontraban Aguas de Alicante (AMAEM), Aludium, Aura Facility Services, BC3 Cocinas, Blinker, Carrefour, Cytem, Decathlon, Hércules, EGM Ciudad de Atalayas, Electro Depot, Grupo Eulen, Grupo Osga, Hidroten, Jera Avanza, Mapfre, Meliá Alicante, Mercalicante, Obramat Alicante, Prosolia Energy, Serveo, Sifu, Realtuf, STV, Manpower Group, Help Empleo ETT, Hotel Daniya, PC Box y Sprinter.

Mari Carmen de España ha subrayado la importancia de la cooperación entre entidades y asociaciones. «Es fundamental trabajar de la mano de las asociaciones y entidades del sector de la discapacidad para fomentar la formación y el empleo, así como la colaboración público-privada, que permite promover el empleo inclusivo y facilitar el desarrollo personal y profesional de todas las personas», ha señalado la edil.

Con esta sexta edición, Alicante refuerza su compromiso con la igualdad de oportunidades y demuestra que el talento no tiene barreras, un mensaje que cobra fuerza cada año en el Encuentro de Empleo para Personas con Discapacidad.