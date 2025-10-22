Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Un cocinero elabora una tapa. A.G.

El municipio de Alicante en el que disfrutar de la ruta de la tapa este fin de semana

El Ayuntamiento impulsa un recorrido gastronómico para promocionar la hostelería y el comercio local

Tere Compañy Martínez

Alicante

Alicante

Miércoles, 22 de octubre 2025, 17:35

Un municipio de la provincia vuelve a convertirse en destino imprescindible para los amantes del tapeo con la segunda edición de la Tapa Pare Vicent, una ruta que arranca este viernes, 24 de octubre, y se prolongará hasta el 16 de noviembre.

En total, 14 restaurantes, bares y pastelerías del municipio participarán en esta cita con propuestas originales que podrán degustarse por 4,90 euros, bebida incluida.

Cada uno ha diseñado una tapa inspirada en San Vicente del Raspeig, su patrón o la iglesia que lleva su nombre, aportando su toque más creativo a esta deliciosa ruta.

Presentación II Tapa Pare Vicent. ASVR

Como novedad, esta edición incorpora tres tapas dulces, una apuesta que amplía la oferta y pone en valor la pastelería local. El público podrá votar su tapa favorita a través de la web tapaparevicent.es, donde también se detallan los horarios y propuestas de cada establecimiento.

De la votación saldrá elegida 'La tapa más popular', mientras que un jurado especializado decidirá los galardones a 'La mejor tapa Pare Vicent', 'La mejor tapa sanvicentera' y 'La mejor tapa creativa'.

Un escaparate para la gastronomía local

El alcalde, Pachi Pascual, y el concejal de Comercio, Vicente Pastor, han presentado la iniciativa ante representantes del sector hostelero y comercial, destacando el impulso que supone para la economía local.

Pascual ha animado a vecinos y visitantes a «disfrutar de esta ruta única, que se consolida como visita imprescindible para todos los amantes de la buena gastronomía», y ha señalado que el certamen es «un escaparate del talento y buen hacer de los profesionales del municipio».

Establecimientos participantes

  • Moon

  • De Tintos

  • Cafesón

  • Chico Calla

  • Pantanet8

  • Mad Pilots

  • Brasería La Abuela Pepa

  • Taberna del Taulell

  • Okavango

  • Vinos y Más

  • Nuevo Herminia

  • Bruma

  • Rafael Llopis

  • Miss Cake

El alcalde ha subrayado además que esta convocatoria permite «buscar nuevas fórmulas de conexión con el consumidor y demostrar la calidad y competitividad de nuestras empresas».

El concejal de Comercio, Vicente Pastor, ha recalcado que «la Tapa Pare Vicent ha venido para quedarse, como apoyo firme a la hostelería y al comercio local, motores de vida y riqueza para nuestras calles».

Pastor ha recordado que el nombre del certamen rinde homenaje al patrón del municipio y ha destacado el éxito de la primera participación del Ayuntamiento de San Vicente en Alicante Gastronómica, acompañado por representantes de hostelería, pastelería y heladería.

