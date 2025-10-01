Denuncian el vertido de «aguas residuales sin tratamiento» por el Barranco de las Ovejas en Alicante Los vecinos de Gran Vía Sur exigen «el dragado de la desembocadura» e inversión en saneamiento

José Vicente Pérez Pardo Alicante Miércoles, 1 de octubre 2025, 07:17

La Asociación de Vecinos Gran Vía Sur denuncia los vertidos de «aguas residuales sin tratamiento» en los puntos de alivio del Barranco de las Ovejas tras las lluvias de la madrugada del lunes al martes. Como muestra, un vídeo e imágenes de aguas con espuma saliendo por las desembocaduras de esta rambla, que el Ayuntamiento de Alicante limpió hace menos de una semana para, precisamente, evitar colapsos.

Las últimas lluvias, sin embargo, han «colmatado» la capacidad del Barranco de las Ovejas para desaguar lluvias torrenciales y «ponen en riesgo a la población de los barrios de San Gabriel y Gran Vía Sur».

El Barranco de las Ovejas recoge las aguas torrenciales de varias ramblas y barrancos desde la cumbre del Maigmó. Su desembocadura se encuentra en plena zona urbana, entre los barrios Gran Vía Sur y San Gabriel y 4 centros escolares en su entorno.

La Asociación de Vecinos de Gran Vía Sur ha asegurado en un comuniado que se «continúa vertiendo aguas residuales sin tratamiento alguno como viene haciendo desde hace más de 13 años», cuando se acondicionó esta infraestructura para recuperar su capacidad de desagüe y garantizar la seguridad de la población ante inundaciones.

El Ayuntamiento pide a Costas que «haga su trabajo» y limpie la desembocadura El vicealcalde y portavoz del equipo de gobierno, Manuel Villar, ha exigido a la Dirección General de Costas, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, que «haga su trabajo» y limpie la desembocadura del Brranco de las Ovejas. «Es el momento que el foco lo pongamos donde es competente», que es Costas, ha afirmado Villar: «Hay que exigirle su labor porque el Ayuntamiento está cumpliendo su trabajo».

«Estos vertidos crónicos y continuos cada vez que llueve colmatan el lecho de lodos fecales y reducen la función fundamental de la desembocadura», critican, «además de provocar una contaminación ambiental inaceptable y un problema grave de salud pública».

Al producirse en la zona inundada por el agua marina, «quedan ocultos bajo la misma», lo que, continúan los vecinos en su comunicado, «el Ayuntamiento aprovecha para no sólo no limpiar la acumulación existente mediante un dragado, sino para continuar vertiendo aguas brutas con total impunidad y ante la pasividad de la Dirección General del Agua, la Confederación Hidrográfica del Júcar y la Dirección General de la Costa y el Mar».

Los vecinos comparan la situación de los dos barrancos próximos: el de Agua Amarga y el de Las Ovejas. El Ayuntamiento de Alicante ha dragado la desembocadura del Barranco de Agua Amarga y critican que no lo haga en el de las Ovejas. Exigen «el dragado de la desembocadura del Barranco y el fin de los vertidos de aguas residuales, así como la inversión y ejecución de las infraestructuras de saneamiento necesarias para ello como tanques antitormenta, red separativa y depósitos anticontaminación».