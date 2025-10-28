La denegación de fondos europeos tumba el primer proyecto en Alicante El Ayuntamiento descarta el pabellón cubierto de Tómbola al no disponer de los 2,6 millones de euros de las subvenciones EDIL a las que concurría

José Vicente Pérez Pardo Alicante Martes, 28 de octubre 2025, 16:37 | Actualizado 17:40h.

La «discriminación» del Gobierno central, que no ha aceptado ninguno de los diez proyectos presentados por el Ayuntamiento de Alicante a los fondos europeos EDIL, se ha cobrado su primera víctima colateral. El equipo de gobierno desiste de la construcción del pabellón deportivo de Tómbola después de que la empresa adjudicataria de los trabajos haya renunciado al contrato por la tardanza en el inicio de las obras al no disponer el Ayuntamiento de los fondos necesarios.

Esta renuncia, encima, le cuesta al Ayuntamiento de Alicante 123.986 euros de indemnización a la empresa adjudicataria, además de la devolución de los 206.000 euros de la garantía. La dilación de plazos por causas administrativas es uno de los motivos que contempla la ley para desestimar un contrato público. La Junta de Gobierno Local, por tanto, no ha tenido más remedio que aceptar la renuncia al contrato y el pago de estos conceptos.

El pabellón deportivo de Tómbola formaba parte del supereje deportivo programado en la Vía Parque, que comprende otras infraestructuras como la Ciudad del Baloncesto del Lucentum o la transformación de la actual pista de Virgen de los Lirios en un complejo multidisciplinar al aire libre.

¿Cuáles son los diez proyectos pendientes de las ayudas europeas? El Plan de Actuación Integrado Alicante 2029 del Ayuntamiento de Alicante cuenta con diez actuaciones, el 80% en la Zona Norte, para transformar diversas partes de la ciudad con una inversión de 20 millones de euros que se presentaron a la convocatoria de fondos EDIL. Entre las iniciativas que se proponen se encuentra la adecuación del colegio López Soria como Centro de proximidad; la adecuación de la nave antiguo Secadero como espacio para el programa Aterriza; la ampliación del Centro de Empleo y Formación El Tossalet y la mejora del Centro municipal integrado Plaza de Argel. Está previsto también la renovación integral del parque Lo Morant, la renovación integral de las plazas de Orán, Dolçainer Lluis Avellà, de la Constitución y del Palamó. Y, por supuesto, el nuevo pabellón polideportivo Tómbola ahora desestimado.

El presupuesto de ejecución era de 4,4 millones de euros, de los que 2,6 millones provenían de los fondos EDIL (Estrategia de Desarrollo Integrado Local). Sin embargo, la resolución de la Dirección General de Fondos Europeos del Gobierno de España ya ha rechazado todos los proyectos presentados por Alicante. «Cero euros», resumía el alcalde de Alicante, Luis Barcala, la cantidad que el Ejecutivo ha entregado a la ciudad en esta convocatoria.

El Ayuntamiento ha reclamado una segunda aclaración del Gobierno de España de los motivos por los que Alicante ha quedado fuera. Mientras el equipo de gobierno protesta, los plazos corren y ya ha caído el primero de los diez proyectos, «la mayoría en la Zona Norte» recuerda el vicealcalde, Manuel Villar.