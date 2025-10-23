Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Exhumación de los restos del médico Pedro Herrero. TA

Exhuman los restos del médico Pedro Herrero, que reposarán en la Concatedral de San Nicolás de Alicante

El traslado del Venerable a la Capilla del Cristo de la Buena Muerte marca un paso decisivo hacia su canonización

Adrián Mazón

Adrián Mazón

Alicante

Jueves, 23 de octubre 2025, 11:00

Comenta

Alicante vive un momento de especial emoción y significado. Los restos mortales del Venerable médico Pedro Herrero han sido exhumados -47 años después de su muerte- del cementerio municipal para instalarlos en la Capilla de la Buena Muerte de la Concatedral de San Nicolás.

El acto ha tenido lugar este martes, siguiendo el decreto del Obispo de Orihuela-Alicante, José Ignacio Munilla, y conforme a la normativa establecida por la Iglesia para las causas de canonización.

Exhumación de los restos del médico Pedro Herrero. TA

Así, los restos mortales de don Pedro Herrero Rubio, conocido durante generaciones como el 'médico de los pobres', han sido trasladados a la Concatedral de San Nicolás de Alicante, donde permanecen en un lugar habilitado hasta su instalación definitiva en la capilla el 2 de noviembre.

Este santuario tuvo gran significado espiritual para el médico Pedro Herrero Herrero. Allí acudía con frecuencia a rezar, buscando fortaleza en el Crucificado para seguir sirviendo con entrega a los enfermos y necesitados.

Misa en la Concatedral

La Comisión de la Causa de Canonización del Venerable médico Pedro Herrero ha organizado una solemne misa en la Concatedral de San Nicolás antes de proceder a la instalación de los restos en la Capilla de la Buena Muerte.

Recepción de los restos de Pedro Herrero en la Concatedral. TA

La Eucaristía se celebrará a las 18 horas del próximo 2 de noviembre y estará presidida por el obispo Munilla. Durante el encuentro se dará gracias por los frutos espirituales vinculados a la figura del Venerable y se pedirá por los enfermos y por todos los profesionales de la salud.

A continuación, a las 19 horas, tendrá lugar la instalación de los restos en la Capilla del Cristo de la Buena Muerte, con una breve oración de encomienda y veneración.

Un médico humano y creyente

El médico Pedro Herrero Rubio (1904-1978) fue un médico profundamente humano y creyente, que ejerció su profesión como una auténtica vocación de servicio. Conocido por su cercanía y caridad, atendió durante décadas a enfermos sin recursos, convirtiéndose en símbolo de la caridad cristiana vivida en lo cotidiano. Su compromiso con los más necesitados le hizo merecedor del cariño y la admiración de toda la ciudad.

Durante su multitudinario funeral, celebrado el 6 de noviembre de 1978 en la propia Concatedral, el entonces Obispo de Orihuela-Alicante, Pablo Barrachina, anunció públicamente la apertura de su proceso de canonización. La ovación espontánea de los fieles en aquel momento fue recordada por muchos como una proclamación popular de santidad.

