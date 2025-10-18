Barcala reclama una financiación municipal «justa» en la Cumbre Mundial de Ciudades en China El primer edil alicantino recalca que la vivienda «es un objetivo prioritario de la política local» y exige un marco competencial

Pau Sellés Alicante Sábado, 18 de octubre 2025, 14:39 Comenta Compartir

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha reivindicado este sábado una financiación «justa, propia y suficiente» para los municipios durante su intervención en la reunión del Consejo Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU), celebrada en la ciudad china de Xi'an. Barcala ha encabezado la delegación de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) presente en esta cumbre internacional, en la que han participado más de 300 delegados de gobiernos locales de todo el mundo y representantes de asociaciones municipalistas.

El primer edil de Alicante, que preside la Comisión de Relaciones Internacionales de la FEMP y ha ejercido de portavoz de los más de 8.000 municipios españoles, también ha reclamado un marco competencial claro para los ayuntamientos, así como su capacidad para obtener y gestionar recursos financieros de carácter internacional y no solo los regionales y nacionales «sin necesidad de depender de los controles o de la discrecionalidad de administraciones superiores». Asimismo, ha defendido que las políticas de vivienda «son una prioridad de las administraciones locales y un gran reto presente y futuro».

Ampliar Barcala con el alcalde de Xi'an, Ye Niuping. TA

La primera intervención de Barcala ha tenido lugar en un diálogo de alcaldes bajo el título «Un desarrollo urbano centrado en las personas en la era digital», en el que ha subrayado que «la transformación digital es un proceso necesario en la gestión municipal, pero solo puede ser una herramienta al servicio de los ciudadanos y nunca un fin en sí mismo». «Y como presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales de la FEMP», ha añadido, «también estamos desarrollando la Agenda Digital Local, el proyecto FEMP Digital, la formación de empleados municipales en el uso de las nuevas tecnologías y una plataforma de intercambio de soluciones digitales municipales».

Sostenibilidad financiera municipal

Además, Barcala ha participado en un segundo debate, en el que ha abordado cuál debe ser la estrategia del Consejo de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos en materia de sostenibilidad financiera municipal y vivienda para la próxima década de acción local. En este punto, ha exigido que, como representantes de la FEMP, «queremos ser agentes reconocidos en los foros e instituciones internacionales, tener un marco competencial global que reconozca nuestras competencias y acceso a una financiación justa, propia y suficiente».

En cuanto al problema de la vivienda, ha manifestado que «es un reto de futuro que debe dar respuesta a las demandas de los jóvenes y de las personas más vulnerables» y lo ha equiparado a la salud, la educación y el empleo como ejes prioritarios de todas las políticas públicas, «para situar a las personas en el centro de la acción institucional y dotarlas de dignidad y libertad para que sean dueñas de su propio destino».

«El problema de la vivienda es un reto de futuro que debe dar respuesta a las demandas de los jóvenes y de las personas más vulnerables» Luis Barcala Alcalde de Alicante

Ha recordado que el Ayuntamiento de Alicante ha situado la promoción del acceso a la vivienda como una de sus grandes líneas de actuación, con cinco medidas clave: puesta en el mercado de una gran cantidad de suelo edificable; promoción de edificaciones en altura con más zonas verdes frente a la vivienda unifamiliar dispersa; reserva de entre el 30% y el 40% de la edificación para vivienda social con precio reducido para jóvenes y rentas bajas; concesión de bonos de alquiler para ayudar a jóvenes y personas vulnerables; y colaboración público-privada mediante la aportación de suelo por parte del Ayuntamiento para que el promotor construya a precios más asequibles para los compradores.

En el encuentro de Xi'an se ha dado el primer paso en el camino de la organización para la renovación de sus cargos estatutarios para los próximos cuatro años, habiéndose adoptado también el plan de trabajo 2025–2029, con el que se persigue consolidar un multilateralismo local de largo plazo.