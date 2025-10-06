El Ayuntamiento prevé una «batalla jurídica» por la licencia de los macrodepósitos del Puerto de Alicante El Consistorio denegó la pasada semana el permiso de obra por carecer de autorización | Barcala reitera el rechazo a esta instalación

Tere Compañy Martínez Alicante Lunes, 6 de octubre 2025, 17:18 | Actualizado 17:33h. Comenta Compartir

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha explicado este lunes que esperan que la empresa XC Business 90 S.L. -que planea construir los macrodepósitos del Puerto-, recurra la denegación del permiso de obra mayor. «Supongo que no se conformará con que se le diga que no tiene licencia», ha afirmado el primer edil, ante lo que prevé que se convierta en una «batalla jurídica».

El Ayuntamiento denegó este trámite para el centro de distribución de combustibles y carburantes petrolíferos en el muelle 19 el pasado jueves, 2 de octubre. Entre las razones figuran la falta de la preceptiva autorización emitida por la Autoridad Portuaria y que el proyecto de obras presentado no coincide con la superficie cedida por el concesionario.

Barcala ha remarcado este lunes que «Alicante no quiere macrodepósitos en el puerto» y ha insistido: «Lo he dicho muchas veces y no me cansaré de repetir que utilizaremos todos los recursos legales a nuestro alcance». En ese sentido, ha explicado que XC Business 90 S.L. «tiene derecho a reclamar y nosotros derecho a oponernos». La denegación puede ser recurrida mediante recurso de reposición, de casación o incluso contencioso-administrativo.

«Renuncia expresa»

El alcalde ha recordado que no hay abierta ningún tipo de negociación con la empresa que pretende instalar los macrodepósitos en el Puerto de Alicante. Barcala ha afirmado que no existe acuerdo posible, salvo una renuncia expresa por parte de la compañía. «En ese caso, aplaudiremos y habremos acabado con el tema. Pero como eso no se produce, no entiendo qué es lo que tengo que negociar», ha destacado el edil.

Además, ha afeado a los partidos de la oposición que le han reclamado que hable con XC Business, y ha señalado que no hay posibilidad de acuerdo en este aspecto. «No veo los términos, cuando alguien, contra los criterios de una ciudad, pretende hacer algo. ¿Una negociación para obtener qué?», ha remarcado.

Incongruencias en el espacio y falta de documentación

Entre las razones que han llevado al consistorio a denegar la licencia de obra está la discrepancia entre el espacio disponible y el que se pretende ocupar. Desde el Ayuntamiento señalaron el pasado jueves que la empresa presentó un proyecto para una parcela de 21.500 metros cuadrados, cuando la superficie cedida es de 14.500, unas medidas inferiores constatadas por la Autoridad Portuaria a requerimiento municipal.

Al detectar «la incongruencia», Urbanismo solicitó un nuevo proyecto técnico a la mercantil, adaptado al suelo cedido. Sin embargo, «no lo ha presentado», resaltan.

Además, el informe de Disciplina Urbanística que evaluó la documentación aportada por la empresa tras el requerimiento señala que «el proyecto presentado no se ajusta a la normativa urbanística del Plan Especial del Puerto, por no cumplir con la separación mínima a linderos exigida en la normativa vigente».