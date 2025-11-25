El Ayuntamiento de Alicante responde a la Cámara de Comercio sobre las obras del Panoramis: «Tenemos todo el respaldo para cumplir la legalidad» «Una entidad de derecho público como es la Cámara debe cumplir la normativa», ha asegurado el equipo de gobierno local

José Vicente Pérez Pardo Alicante Martes, 25 de noviembre 2025, 12:47 | Actualizado 13:01h.

El Ayuntamiento de Alicante y la Cámara de Comercio se lanzan mensajes públicos a raíz del desencuentro entre ambos a cuenta de las obras de la nueva sede de la entidad cameral en el Panoramis. Después de que el presidente, Carlos Baño, cargara en la Noche de la Economía Alicantina, este martes ha sido el Ayuntamiento quien le ha dado la réplica. La portavoz del equipo de gobierno, Cristina Cutanda, ha asegurado que el Ayuntamiento «tiene todo el respaldo del Consell, la Diputación y el Puerto para cumplir la legalidad» urbanística en este caso.

Los trabajos están detenidos al exceder en 1.594 metros cuadradros la superficie construida según la normativa urbanística, ha especificado Cutanda. Esta situación ha retrasado la apertura de la nueva sede y provocado que la Cámara vaya a ocupar el edificio del antiguo Hotel Palas. El Ayuntamiento deberá desalojar el inmueble antes del 1 de enero de 2026 y reubicar los servicios que se prestan en la calle Cervantes. Finalmente, se mudarán al Centro 14, en la calle Labradores.

El equipo de gobierno municipal ha dado este martes «todo el resplado a los técnicos municipales» encargados de este asunto. La Concejalía de Urbanismo trabaja con Digital Corner, la empresa encargada de la obra, para la resolución del expediente.

La discrepancia surge, según ha explicado Cutando, porque la Cámara de Comercio inició las obras con una declaración responsable, pero los técnicos municipales entienden que, dada la magnitud de los trabajos, era necesario una licencia de Obra Mayor que no se ha otorgado.

Además, los trabajos se han excedido de la superficie actual construida (es decir, se ha construido de más), por lo que se ha detenido la obra a expensas de la conclusión del expediente. O se acepta el exceso y se paga una sanción (como ha ocurrido en un hospital privado en Vistahermosa) o hasta se puede obligar a la Cámara a demoler lo que ha construido de más.

En todo caso, sostienen desde el Ayuntamiento, «una entidad de derecho púbilco como es la Cámara de Comercio debe cumplir la normativa», ha expresado la portavoz del equipo municipal.