Alicante renueva los planos turísticos para mejorar la experiencia de los cruceristas El Patronato de Turismo y la asociación Costa Blanca Turismo y Cruceros presentan nuevos mapas sostenibles con toda la información de interés para los visitantes que llegan por mar

Tere Compañy Martínez Alicante Jueves, 30 de octubre 2025, 17:24 Comenta Compartir

Alicante ha renovado los planos turísticos que se entregan a los cruceristas en el momento de desembarcar, con el objetivo de mejorar su experiencia en la ciudad y facilitar las visitas a los principales puntos de interés. La iniciativa ha sido impulsada por el Patronato de Turismo Alicante City&Beach y la asociación Costa Blanca Turismo y Cruceros, que han elaborado conjuntamente los nuevos mapas informativos.

Los visitantes que llegan en crucero al Puerto de Alicante ya pueden recoger los nuevos planos en el punto de información situado junto a la terminal marítima. En su primera edición se han impreso 50.000 ejemplares, y se prevé alcanzar los 100.000 en una segunda tirada, dada la alta afluencia de pasajeros prevista para esta temporada.

Los nuevos mapas destacan por su diseño claro y funcional. Incluyen las principales calles, monumentos, museos, zonas comerciales y espacios de interés turístico, así como información útil sobre movilidad urbana, transporte público y teléfonos de contacto. Todo el contenido está disponible en cuatro idiomas —español, inglés, alemán y francés— para garantizar la accesibilidad de los visitantes internacionales.

Una de las novedades más valoradas es su carácter sostenible. Por primera vez, los planos se imprimen en papel reciclado, con sello de calidad medioambiental y siguiendo los criterios ecológicos establecidos por el Ayuntamiento de Alicante. Esta medida refuerza el compromiso del destino con el turismo responsable y la protección del entorno costero.

Ampliar Mapa entregado a los cruceristas. TA

Con esta acción, el Patronato de Turismo y Costa Blanca Turismo y Cruceros buscan mejorar la experiencia de los cruceristas, fortalecer la imagen internacional de Alicante como puerto sostenible y consolidar la Costa Blanca como un destino turístico de excelencia.