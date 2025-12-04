Alicante pone en marcha el segundo ecoparque El Ayuntamiento estudia la ubicación de otros dos ecoparques en la zona de playas y en las inmediaciones de la zona industrial de la carretera de Ocaña

Tere Compañy Martínez Alicante Jueves, 4 de diciembre 2025, 12:26 | Actualizado 12:34h.

El Ayuntamiento de Alicante está decidido a mejorar la limpieza en la ciudad. Además del plan de choque y un aumento de 10 millones para la contrata en los Presupuestos 2026, la ciudad ya cuenta con un nuevo ecoparque para depósito de residuos domésticos en la calle Barítono Paco Latorre (frente al polideportivo municipal Antonio Solana).

Esta instalación mantiene el mismo horario de acceso que ya estaba en funcionamiento en Aguamarga. Así, los alicantinos podrán acercarse a depositar sus residuos de 9 a 20 horas de lunes a viernes, y de 9 a 14 horas los sábados. Además, se pueden depositar hasta 3.500 kilos, tres toneladas y media de escombros diarios de forma totalmente gratuita.

Entre los residuos peligrosos que se pueden depositar en los ecoparques se encuentran los siguientes: aceite motor, pilas botón, aerosoles llenos, baterías de coche, baterías de móvil, fluorescentes, envases de residuos peligrosos, material absorbente contaminado y pinturas y barnices.

Entre los residuos no peligrosos que los ciudadanos pueden llevar a los ecoparques se cuenta el cartón, plásticos, madera, colchones, voluminosos, envases de plástico, latas y bricks, restos de jardinería, metal, residuos construcción y demolición, aceite vegetal, textil, envases vidrio, vidrio plano, pilas, cartuchos y toners, neumáticos y electrodomésticos y aparatos eléctricos y electrónicos.

La puesta en marcha del segundo ecoparque ha sido posible gracias a la aprobación por el gobierno municipal que preside, Luis Barcala, de la segunda modificación del contrato del Servicio de Recogida y Transporte de Residuos Municipales, Limpieza Viaria y aseo de otros espacios públicos, adjudicado a la UTE Netial, integrada por Precero España SAU y FCC Medio Ambiente S.A.do por UTE Alicante y cuyo contrato ya ha finalizado-.

Esta modificación supone destinar 7,2 millones de euros hasta la finalización del contrato en el año 2030 para la puesta en marcha de la Red de Ecoparques, que comprende la apertura del segundo de la Zona Norte, la reforma del actual de Aguamarga en la avenida de Elche y la ampliación de los ecopuntos móviles de uno a cuatro.

El concejal de Limpieza Viaria y Gestión de Residuos, Rafael Alemañ, ha resaltado que «con esta segunda adenda al contrato con Netial se redobla el esfuerzo tanto para la recogida de escombros, enseres y podas depositados en el espacio público, como se habilitan ecoparques para que los ciudadanos puedan ir a depositar allí sus residuos domésticos y se multiplican por cuatro los puntos móviles para facilitar a todos los residentes una forma fácil y cercana para depositar sus residuos domésticos peligrosos como fluorescentes, pilas, vidrio y resto de fracciones contempladas para el ecoparque móvil».

Grandes ecoparques

El nuevo ecoparque es del tipo D, considerados los de mayor volumen, con una superficie de servicio superior a los 5.000 metros cuadrados. La construcción de esta segunda instalación de la Red de Ecoparques de Alicante fue llevada a término por la empresa adjudicataria del concurso, Avance y Desarrollo de Obras S.L., con una inversión de 709.463,97 euros. Ahora, tras la recepción de la evaluación ambiental otorgada por la Conselleria de Medio Ambiente, el Ayuntamiento se dispone a activar de esta forma la Red de Ecoparques.

Las actuaciones contempladas en la planificación de la Red de Ecoparques con esta segunda modificación del contrato incluyen la puesta en servicio de tres nuevos ecopuntos móviles mediante la disposición temporal de contenedores de residuos con doce bocas de vertido para las diferentes fracciones de residuos domésticos, además del camión ya en servicio que mantendrá su itinerancia actual.

Además, el departamento municipal de Limpieza Viaria y Gestión de Residuos trabaja junto al área de urbanismo en la búsqueda de espacios adecuados para la instalación de otros dos ecoparques de dimensiones más reducidas que los actuales para dar servicio a la zona de playas y en las inmediaciones en la zona industrial de la carretera de Ocaña.

Dos modificaciones de contrato y la tercera, en marcha

El coste de esta segunda modificación alcanza los 7.205.961,70 euros hasta la fecha prevista de la finalización del contrato el 31 de agosto de 2031, con un coste anual de 1.235.307,72 euros. Con el incrementó en cinco millones de la primera modificación para duplicar el servicio de recogida de escombros, enseres y podas en zonas diseminadas y partidas rurales aprobada a principios de octubre y la segunda, una semana después, valorada en otros 7,2 millones más, suma un aumento del contrato de 12,3 millones (un 3,8%) hasta alcanzar la cifra de 335.620.687,82 euros.

El equipo de gobierno de Luis Barcala presentó esta pasada semana los nuevos vehículos, maquinaria y planificación de la tercera modificación del contrato que se va a poner en marcha, tras el acuerdo alcanzado con el grupo municipal Vox, que incluirá cerca de un refuerzo del barrido y la hidrolimpieza con alrededor de 130 puestos de trabajo.

Además, la primera modificación al objeto de reforzar la limpieza y recogida extraordinaria de escombros en caminos y parcelas inyecta al servicio otros 750.000 euros anuales con un gasto total hasta la finalización del contrato en agosto de 2031 de 5.062.500 euros.

Con esta primera modificación del contrato se duplican los medios previstos en el actual contrato para reforzar la recogida de escombros, enseres domésticos y residuos voluminosos y de construcción y demolición de obras menores depositados irregularmente en el espacio público, así como de los restos masivos de poda que se abandona tanto en vías públicas, espacios industriales y parcelas, así como en caminos vecinales de las partidas rurales, incorporando camiones, palas y vehículos especiales con su personal.

Este refuerzo permite incorporar nueve operarios (cinco conductores y cuatro peones), además de cinco vehículos pesados (una pala, un tractor con brazo desbrozador, dos camiones con remolque basculante y otro con pluma). Abandonar residuos en espacios públicos no autorizados puede acarrear multas de hasta 3.000 euros, tal y como se contempla en la nueva Ordenanza de Limpieza Viaria y Gestión de Residuos, aprobada en marzo de 2024.