Vistas a la plaza del Ayuntamiento desde el interior de la Casa Consistorial. SHOOTORI

Alicante apaga su sede electrónica por mantenimiento: estos son los trámites fuera de servicio

El Ayuntamiento avisa de una parada técnica que dejará inoperativo el sistema informático

Adrián Mazón

Adrián Mazón

Alicante

Miércoles, 15 de octubre 2025, 16:45

El Ayuntamiento de Alicante apagará de forma temporal su sistema informático debido a trabajos programados de mantenimiento. La parada técnica arrancará a las 17 horas de este miércoles y se extenderá hasta las 22 horas.

Esta interrupción del servicio informático del Ayuntamiento afectará a los principales canales digitales de atención ciudada, en cuanto a servicios de consulta y tramitación municipales.

Durante ese intervalo, no estarán disponibles las plataformas habituales para realizar gestiones online, como la sede electrónica, el registro telemático, la carpeta ciudadana o los sistemas de cita y tramitación.

Servicios afectados por el parón técnico

  • La sede electrónica

  • El registro de entrada y salida

  • La carpeta ciudadana

  • El sistema de contratación

  • El portal de cita previa

  • La oficina virtual tributaria

  • El sistema de información geográfica

  • Las gestiones online de deportes (actividades, reservas y abonos)

  • Las aplicaciones para empresas y organismos

  • Otras aplicaciones informáticas de consulta y tramitación (Aula abierta, Oposiciones, Pago on-line, etc)

Tampoco se podrá acceder a ciertos servicios internos y aplicaciones municipales vinculadas a consultas, pagos y procedimientos administrativos.

El Servicio de Nuevas Tecnologías, Innovación e Informática señala esta intervención planificada es necesaria para garantizar la seguridad, estabilidad y actualización de los sistemas, fundamentales para el funcionamiento diario del Ayuntamiento.

La interrupción del sistema será temporal y, una vez finalizado el mantenimiento, los servicios se restablecerán con normalidad sin que se esperen repercusiones en los expedientes en curso.

No obstante, durante ese periodo no será posible realizar gestiones telemáticas, por lo que cualquier solicitud urgente deberá presentarse antes del corte o posponerse hasta su reactivación.

