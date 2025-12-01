Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Aguas de Alicante cierra su agenda cultural de 2025 con el II Maratón Fotográfico-Social y el MOA

El Museo despide el año con dos propuestas centradas en arte, inclusión social, música y apoyo al talento local

Ismael Martínez

Ismael Martínez

Elche

Lunes, 1 de diciembre 2025, 13:59

Comenta

El Museo de Aguas de Alicante y los Pozos de Garrigós clausuran la agenda cultural de 2025 con dos citas destacadas para el mes de diciembre: la exposición resultante del II Maratón Fotográfico Social y una nueva edición del Mercat Obert d'Art (MOA). Ambas actividades, de acceso gratuito, ponen fin a un año en el que el espacio ha ofrecido más de una treintena de propuestas culturales dirigidas a la ciudadanía y visitantes.

El director de Comunicación y Relaciones Externas de Aguas de Alicante, Martín Sanz, ha subrayado el impacto positivo de la programación desarrollada durante 2025. «El éxito de participación alcanzado en todas las actividades nos anima a seguir trabajando con nuevas iniciativas en 2026», ha señalado. Sanz ha destacado también que los aforos completos «reflejan el acierto del trabajo conjunto con instituciones, entidades y agentes locales», una colaboración que considera «clave para apoyar el talento alicantino y seguir ofreciendo experiencias culturales de gran valor durante todo el año».

Cartel de la programación de este mes de diciembre.
Cartel de la programación de este mes de diciembre. A.A.

II Maratón Fotográfico Social

El miércoles 3 de diciembre, a las 17:00 horas, se inaugura en los Pozos de Garrigós la exposición del II Maratón Fotográfico Social Aguas de Alicante, impulsado por la entidad y organizado con la dirección artística de la fotoperiodista Pilar Cortés y la coordinación cultural de Ester García Guixot.

Durante las últimas semanas se han llevado a cabo cuatro sesiones fotográficas tutorizadas por profesionales, con la participación de entidades y colectivos vinculados a la diversidad funcional, la inclusión social y la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, entre ellos Alinur y el Centro San Rafael.

La muestra podrá visitarse en la Sala Multimedia de los Pozos de Garrigós hasta el 6 de enero de 2026.

MOA, Mercat Obert d'Art

El segundo evento con el que el museo despide su programación es el MOA (Mercat Obert d'Art), que tendrá lugar los días 6 y 7 de diciembre. La iniciativa busca promocionar el talento artístico de la zona de Levante y fomentar un modelo de ocio vinculado a la economía local.

El exterior del Museo de Aguas de Alicante se transformará durante ambas jornadas con stands de arte plástico, música, diseño y gastronomía. En el interior, se desarrollará un amplio programa cultural que incluye el 6 de diciembre actividades como «Navidad de cine», «Cuentos contantes y sonantes», conciertos de Revisionista y Arim, y talleres navideños.

El domingo 7, la programación continuará con un «Bingo poético» de temática navideña, un concierto de Le Soul, un espacio sensorial infantil a cargo de Mira & Anda y nuevos talleres.

Con estas dos propuestas, el Museo de Aguas de Alicante invita a la ciudadanía a participar en el cierre de un año marcado por la combinación de compromiso social, promoción cultural y apoyo al talento de proximidad.

