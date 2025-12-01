Aguas de Alicante cierra su agenda cultural de 2025 con el II Maratón Fotográfico-Social y el MOA El Museo despide el año con dos propuestas centradas en arte, inclusión social, música y apoyo al talento local

El Museo de Aguas de Alicante clausura su programación cultural con el II Maratón Fotográfico-Social y el Mercat Obert d'Art.

Ismael Martínez Elche Lunes, 1 de diciembre 2025, 13:59

El Museo de Aguas de Alicante y los Pozos de Garrigós clausuran la agenda cultural de 2025 con dos citas destacadas para el mes de diciembre: la exposición resultante del II Maratón Fotográfico Social y una nueva edición del Mercat Obert d'Art (MOA). Ambas actividades, de acceso gratuito, ponen fin a un año en el que el espacio ha ofrecido más de una treintena de propuestas culturales dirigidas a la ciudadanía y visitantes.

El director de Comunicación y Relaciones Externas de Aguas de Alicante, Martín Sanz, ha subrayado el impacto positivo de la programación desarrollada durante 2025. «El éxito de participación alcanzado en todas las actividades nos anima a seguir trabajando con nuevas iniciativas en 2026», ha señalado. Sanz ha destacado también que los aforos completos «reflejan el acierto del trabajo conjunto con instituciones, entidades y agentes locales», una colaboración que considera «clave para apoyar el talento alicantino y seguir ofreciendo experiencias culturales de gran valor durante todo el año».

Cartel de la programación de este mes de diciembre. A.A.

II Maratón Fotográfico Social

El miércoles 3 de diciembre, a las 17:00 horas, se inaugura en los Pozos de Garrigós la exposición del II Maratón Fotográfico Social Aguas de Alicante, impulsado por la entidad y organizado con la dirección artística de la fotoperiodista Pilar Cortés y la coordinación cultural de Ester García Guixot.

Durante las últimas semanas se han llevado a cabo cuatro sesiones fotográficas tutorizadas por profesionales, con la participación de entidades y colectivos vinculados a la diversidad funcional, la inclusión social y la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, entre ellos Alinur y el Centro San Rafael.

La muestra podrá visitarse en la Sala Multimedia de los Pozos de Garrigós hasta el 6 de enero de 2026.

MOA, Mercat Obert d'Art

El segundo evento con el que el museo despide su programación es el MOA (Mercat Obert d'Art), que tendrá lugar los días 6 y 7 de diciembre. La iniciativa busca promocionar el talento artístico de la zona de Levante y fomentar un modelo de ocio vinculado a la economía local.

El exterior del Museo de Aguas de Alicante se transformará durante ambas jornadas con stands de arte plástico, música, diseño y gastronomía. En el interior, se desarrollará un amplio programa cultural que incluye el 6 de diciembre actividades como «Navidad de cine», «Cuentos contantes y sonantes», conciertos de Revisionista y Arim, y talleres navideños.

El domingo 7, la programación continuará con un «Bingo poético» de temática navideña, un concierto de Le Soul, un espacio sensorial infantil a cargo de Mira & Anda y nuevos talleres.

Con estas dos propuestas, el Museo de Aguas de Alicante invita a la ciudadanía a participar en el cierre de un año marcado por la combinación de compromiso social, promoción cultural y apoyo al talento de proximidad.