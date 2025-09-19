Agentes encubiertos para controlar el acceso de menores al alcohol en Alicante

José Vicente Pérez Pardo e Inés Rosique Alicante Viernes, 19 de septiembre 2025, 07:20 Comenta Compartir

Los jóvenes de Alicante siguen saliendo de fiesta y, aunque los botellones ya no son tan grandes y la forma de salir de fiesta ha cambiado, lo que persiste en el tiempo son el alcohol y los cubatas. De hecho, el consumo problemático de alcohol es mayor precisamente en el grupo de edad más joven, de 15 a 24 años, según la Oficina de Salud Mental de la Comunitat Valenciana.

Un problema al que el Ayuntamiento de Alicante va a poner coto. Desde luego, la patata calidente del 'botellón' se ha erradicado de manera notable en la ciudad desde hace unos años. La esperpénticas imágenes de miles de jóvenes etílicos en la Playa de San Juan después de la Santa Faz ya son historia gracias a los dispositivos de Policía Local.

Ahora, el Ayuntamiento plantea una intervención contra la venta de alcohol en menores. En la Junta Local de Seguridad reunida este miércoles se ha valorado la posibilidad de desarrollar acciones concretas de vigilancia sin uniforme junto a la Policía Nacional y Autonómica «para actuar con mayor eficacia en la venta ilegal de alcohol a menores y en otros supuestos», han informado fuentes municipales. Estos otros supuestos aluden a la venta ambulante, como pueda ser en el Paseo del Puerto, por ejemplo.

Pero, si son menores, ¿cómo consiguen el alcohol? Las formas son múltiples y la picardía es la protagonista. Si tienes menos de 35 años y pareces mayor de edad, los chavales de 15 años te paran en la puerta de los supermercados y te piden un favor. Ellos te dan el dinero y la lista de la compra y tú, que sí tienes más de 18 años, se lo compras a cambio de numerosos agradecimientos.

Otra de las técnicas que tienen los jóvenes para conseguir bebidas alcohólicas es más valiente, pues los involucra a ellos de una forma más directa. Los barrios y los pueblos están llenos de pequeños comercios 24 horas que detrás de los mostradores tienen botellas de cristal a precios disparatados. Allí, si consigues ganarte un poco la simpatía del tendero te la vende sin problema, sin pedir el DNI y sin hacer demasiadas preguntas.

También está el caso de los de bachiller. Esos ya son mayores, en escasos meses podrán comprar el alcohol de manera legal. Pero hasta que llega ese momento, los que más suerte tienen, son sus padres los que les proporcionan las botellas. Bajo el lema «si se lo compro yo, sé lo que bebe» algunas familias suministran las bebidas a sus hijos con el objetivo de que no se metan en líos.

Después de conseguir el alcohol viene el momento de consumirlo. Ahora, los jóvenes alicantinos ya no hacen tantos botellones ni tan grandes, son más reservados y se juntan en las casas de sus amigos para disfrutar de lo que se conoce como el 'pre', es decir, la fiesta antes de la fiesta.