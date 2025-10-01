Un guardia civil fuera de servicio captura al presunto autor de un apuñalamiento múltiple cometido delante de vecinos en pleno centro de Almoradí La intervención se salda con un segundo arrestado, acusado de facilitar el arma blanca al principal implicado | La víctima se recupera tras pasar varios días hospitalizada

José Carlos Martínez Alicante Miércoles, 1 de octubre 2025, 11:31

La Guardia Civil ha dado por esclarecida la brutal agresión sufrida en Almoradí por un hombre que recibió múltiples puñaladas en plena calle, en el centro de la localidad, y delante de vecinos del municipio alicantino. La investigación ha llevado a la captura del presunto autor, un sujeto de 38 años, junto con su supuesto cómplice, de 25, acusado de haber facilitado el arma blanca utilizada para perpetrar el delito.

La víctima, que padeció graves lesiones, fue trasladada de urgencia y hospitalizada. Por suerte, tras permanecer varios días ingresada, pudo regresar a su domicilio, donde se recupera de las secuelas. Cometido el ataque, el autor se dio a la fuga y permaneció en paradero desconocido durante poco más de una semana, hasta que uno de los investigadores dio con él de manera inesperada.

Los dos involucrados han sido arrestados en la zona costera de la Vega Baja, según ha informado la Benemérita este miércoles. El apresamiento del principal sospechoso lo llevó a cabo el 23 de septiembre, en Orihuela Costa, un agente del puesto de Almoradí que, estando fuera de servicio, reconoció al presunto agresor y logró retenerlo hasta que recibió el apoyo de una patrulla.

El apuñalamiento se produjo el pasado 15 de septiembre en el centro urbano de Almoradí. La agresión causó gran alarma social, puesto que fue contemplada por ciudadanos que se encontraban en la zona y quedaron impactados por la violencia con la que se empleó el atacante.

Tras practicar la primera detención, los agentes del Área de Investigación de Almoradí lograron identificar a un segunda sospechoso, acusado de haber proporcionado el arma blanca, y que fue interceptado en las inmediaciones de Pilar de la Horadada. A ambos les constan numerosos antecedentes.

La Guardia Civil los puso a disposición del Juzgado de Instrucción Número 3 de Orihuela, en funciones de guardia, que decretó su ingreso en prisión provisional, según detallan las mismas fuentes. Mientras tanto, una vez fuera de peligro, el hombre apuñalado recibió el alta hospitalaria.l

Las pesquisas siguen abiertas para determinar cuál fue el desencadenante del suceso y si guarda relación con un posible ajuste de cuentas.