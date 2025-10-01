Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los detenidos, bajo custodia de la Guardia Civil. GC

Un guardia civil fuera de servicio captura al presunto autor de un apuñalamiento múltiple cometido delante de vecinos en pleno centro de Almoradí

La intervención se salda con un segundo arrestado, acusado de facilitar el arma blanca al principal implicado | La víctima se recupera tras pasar varios días hospitalizada

José Carlos Martínez

José Carlos Martínez

Alicante

Miércoles, 1 de octubre 2025, 11:31

La Guardia Civil ha dado por esclarecida la brutal agresión sufrida en Almoradí por un hombre que recibió múltiples puñaladas en plena calle, en el centro de la localidad, y delante de vecinos del municipio alicantino. La investigación ha llevado a la captura del presunto autor, un sujeto de 38 años, junto con su supuesto cómplice, de 25, acusado de haber facilitado el arma blanca utilizada para perpetrar el delito.

La víctima, que padeció graves lesiones, fue trasladada de urgencia y hospitalizada. Por suerte, tras permanecer varios días ingresada, pudo regresar a su domicilio, donde se recupera de las secuelas. Cometido el ataque, el autor se dio a la fuga y permaneció en paradero desconocido durante poco más de una semana, hasta que uno de los investigadores dio con él de manera inesperada.

Los dos involucrados han sido arrestados en la zona costera de la Vega Baja, según ha informado la Benemérita este miércoles. El apresamiento del principal sospechoso lo llevó a cabo el 23 de septiembre, en Orihuela Costa, un agente del puesto de Almoradí que, estando fuera de servicio, reconoció al presunto agresor y logró retenerlo hasta que recibió el apoyo de una patrulla.

El apuñalamiento se produjo el pasado 15 de septiembre en el centro urbano de Almoradí. La agresión causó gran alarma social, puesto que fue contemplada por ciudadanos que se encontraban en la zona y quedaron impactados por la violencia con la que se empleó el atacante.

Sigue el canal de TODO Alicante en WhatsApp

Tras practicar la primera detención, los agentes del Área de Investigación de Almoradí lograron identificar a un segunda sospechoso, acusado de haber proporcionado el arma blanca, y que fue interceptado en las inmediaciones de Pilar de la Horadada. A ambos les constan numerosos antecedentes.

La Guardia Civil los puso a disposición del Juzgado de Instrucción Número 3 de Orihuela, en funciones de guardia, que decretó su ingreso en prisión provisional, según detallan las mismas fuentes. Mientras tanto, una vez fuera de peligro, el hombre apuñalado recibió el alta hospitalaria.l

Las pesquisas siguen abiertas para determinar cuál fue el desencadenante del suceso y si guarda relación con un posible ajuste de cuentas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Vandalizan un instituto en Alicante y se dejan los patinetes dentro
  2. 2 Estos son los municipios de Alicante donde más ha llovido este martes
  3. 3 Emergencias decreta la alerta naranja en el norte de Alicante durante la madrugada: lista de municipios en riesgo
  4. 4 La alerta por lluvias devuelve la pesadilla a Alicante: 28 años de la peor riada en la ciudad
  5. 5 Fran Sol y Slavy: de la ilusión a la desesperación
  6. 6 Espectacular manga marina en el interior del Mediterráneo visible desde Alicante
  7. 7 Milagroso rescate en el puerto de Alicante: salvan a una mujer que estuvo cinco minutos en parada tras lanzarse al mar
  8. 8 El puerto de Alicante instalará una megaplanta frigorífica para conservar frutas y verduras
  9. 9 Adiós a una «deuda histórica» con la UA y la UMH: el nuevo plan de financiación asegura sueldos, nuevos contratos y reformas de infraestructuras
  10. 10 Una reyerta entre dos grupos de jóvenes en Elche deja un apuñalado y un menor detenido

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante Un guardia civil fuera de servicio captura al presunto autor de un apuñalamiento múltiple cometido delante de vecinos en pleno centro de Almoradí

Un guardia civil fuera de servicio captura al presunto autor de un apuñalamiento múltiple cometido delante de vecinos en pleno centro de Almoradí