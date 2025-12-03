Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Rescate de bomberos. CPBA

Rescate de vértigo en la Marina Alta

Los bomberos evacuan a un senderista que ha resultado herido en la Serra de Migdia, en Tormos

Tere Compañy Martínez

Tere Compañy Martínez

Alicante

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 20:56

Los agentes del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante (CPBA) han rescatado este miércoles a un senderista de 50 años que sufrió una posible fractura de tobillo y una herida abierta con sangrado mientras recorría la Serra de Migdia, en Els Resingles.

El aviso se recibió a las 17:11 y la intervención finalizó a las 18:37. El Grupo de Rescate de Montaña (GER) y la unidad Alpha 01 del helicóptero de rescate acudieron al lugar. Tras localizar al herido, los bomberos descendieron hasta su posición, le proporcionaron atención sanitaria inicial y el médico de la unidad le colocó una férula. Posteriormente, se utilizó el sistema de grúas para elevarlo hasta el helicóptero.

Ya de noche, a la vuelta al parque de San Vicente, el senderista fue transferido a un Servicio Vital Básico (SVB) para continuar con su asistencia médica.

La rápida actuación del Consorcio Provincial de Bomberos, combinando técnicas de rescate en montaña y asistencia sanitaria, permitió garantizar la seguridad del afectado y su traslado en condiciones óptimas.

