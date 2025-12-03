Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

La Guardia Civil, con el aficionado benidormí que se aventuró en el pico San Lorenzo. GC

Sin abrigo, esquíes ni botas: así quería ascender un alicantino un pico de más de dos mil metros en La Rioja

La Guardia Civil tuvo que rescatar al aficionado cuando descongelaba el calzado

José Vicente Pérez Pardo

José Vicente Pérez Pardo

Alicante

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 11:29

Un joven vecino de Benidorm de 24 años pecó de imprudencia a la hora de intentar ascender los 2.271 metros que tiene pico de San Lorenzo, en La Rioja, sin experiencia, equipamiento ni material de escalada adecuados y con calzado deportivo. Obviamente, tuvo que ser auxiliado por el Grupo de Rescate e Intervención en Montaña de la Guardia Civil.

Fueron varios esquiadores los que avisaron a la Guardia Civil de la presencia de un senderista en las inmediaciones del collado de Campos Blancos, en dirección al pico San Lorenzo, con la clara intención de alcanzar la cima pese a las adversas condiciones meteorológicas. Los esquiadores le recomendaron descender con ellos, pero el chico rechazó el consejo y persistió en su objetivo.

Los agentes, tras dejar el vehículo oficial en la estación de esquí de Valdezcaray, continuaron en moto de nieve hasta el collado, desde donde ascendieron con esquís de montaña hasta localizarlo. Lo encontraron descongelando su calzado para poder seguir caminando.

Ante la nieve helada, la ausencia total de material invernal y los riesgos evidentes, los agentes le aconsejaron no continuar, proporcionándole bebida y abrigo. Tras varios minutos, accedió a descender al ser consciente del riesgo que conllevaba seguir adelante.

A continuación, se le ayudó a descongelar el calzado y se procedió a su descenso mediante la técnica de cuerda corta hasta un punto accesible, donde el servicio aéreo de la Guardia Civil lo evacuó al aparcamiento de la estación. Allí recibió abrigo, calcetines y bebida caliente, con la colaboración del personal de Valdezcaray. Una vez repuesto, fue trasladado en vehículo oficial al puesto de la Guardia Civil en Ezcaray para cargar su teléfono y secar el calzado, continuando posteriormente su viaje sin necesidad de asistencia sanitaria.

