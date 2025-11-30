Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Helicóptero de rescate del Consorcio Provincial de Bomberos.
Helicóptero de rescate del Consorcio Provincial de Bomberos. CPB

Rescatan a un hombre tras sufrir una caída frente a la Cova Ampla del Mongó

Una rotura en el brazo le impidió continuar la marcha y se activó el protocolo de emergencia

Alicante

Domingo, 30 de noviembre 2025, 11:44

Efectivos del Consorcio de Bomberos de Alicante han rescatado en helicóptero a un hombre de 46 años después de que sufriese una caída en frente a la Cova Ampla del Montgó, en Dénia, según ha informado el cuerpo provincial.

Los hechos ocurrieron a las 14.31 horas de este sábado, cuando el hombre sufrió una caída y se aquejó de una posible fractura en el brazo. Hasta el lugar se movilizó un helicóptero con equipo de rescate.

Una vez localizada la víctima, el grupo de rescate la subió al helicóptero con arnés de seguridad y grúa y lo trasladó hasta el parque de Dénia, donde lo esperaban servicios sanitarios, han detallado las mismas fuentes. También ha intervenido en el operativo la Guardia Civil de Montaña.

