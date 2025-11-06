Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Cornisa donde fue rescatado el chico de 16 años. Shootori

Un policía salva la vida a un menor que iba a lanzarse al vacío en Alicante: «Sé feliz, te deseo lo mejor»

El joven se despidió por WhatsApp de su padre antes de desaparecer durante horas | La llamada de un amigo y la rápida actuación policial fueron claves para evitar la tragedia

Alejandro Hernández

Alejandro Hernández

Alicante

Jueves, 6 de noviembre 2025, 07:17

Era sábado por la noche en Alicante. En la sala Cimacc del 091 entró una llamada angustiosa. Un padre alertaba de que su hijo, menor de edad, le había enviado un mensaje de despedida a través de WhatsApp: «Sé feliz, te deseo lo mejor», según ha podido conocer TodoAlicante.

El texto encendió todas las alarmas. El padre llevaba horas buscando a su hijo por los lugares que solía frecuentar, sin éxito. Había intentado llamarlo una y otra vez, pero el chico colgaba las llamadas. Desesperado, acudió a la Policía Nacional, que activó de inmediato un dispositivo de búsqueda por toda la ciudad.

Los primeros agentes se entrevistaron con el progenitor junto a la plaza de toros. El hombre, visiblemente abatido, contó que el menor llevaba semanas triste y sin apenas hablar. Había ido al médico, preocupado por su estado anímico. En los últimos días incluso había insinuado su intención de acabar con su vida.

El chico, de 16 años, atravesaba una tormenta emocional: la ruptura con su pareja había sido el detonante, pero detrás había mucho más. Según ha podido conocer este diario, había sufrido acoso escolar en su anterior instituto -en Venezuela- y la situación económica en casa era precaria. Vivía con su padre, que llevaba tiempo sin encontrar trabajo y compartía con él una habitación alquilada. El mundo se le vino encima.

Esa noche, la Policía Nacional desplegó nueve agentes -entre ellos efectivos de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), conocidos como 'los chacales'- para rastrear el centro de la ciudad.

Una mano amiga

Cuando el tiempo se agotaba, una luz iluminó el camino. Un amigo del menor aparecía en escena y aportaba una ubicación: el instituto Jorge Juan. Se lo había desvelado en una llamada telefónica realizada momentos antes.

Con los datos recabados, la Policía cercó el perímetro mientras la arena del reloj bajaba. Minutos después, en una zona oscura y de difícil acceso, lo localizaron encaramado a una cornisa, con las piernas colgando a más de 15 metros de altura. «No te acerques más o me tiro», advirtió el chico al ver al uniformado que se aproximaba.

Pese al riesgo, el jefe de equipo decidió actuar. Se descolgó por un muro de tres metros, se abalanzó sobre el menor y consiguió sujetarlo justo a tiempo, evitando que cayera. Lo abrazó, lo tranquilizó y, ya a salvo, permaneció con él hasta que llegaron los sanitarios.

El joven fue trasladado al hospital de Sant Joan, donde recibió asistencia psicológica. Los efectivos policiales también le ofrecieron apoyo y acompañamiento, conscientes de que aquella intervención había ido más allá del deber.

