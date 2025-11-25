La Policía Nacional lanza micropodcasts para aprender a detectar las ciberestafas más habituales Los audios se difundirán cada viernes en WhatsApp, X, Facebook y las principales plataformas de podcast para reforzar la protección ciudadana en uno de los momentos del año con más intentos de fraude online

La Policía Nacional estrena una campaña inédita para cortar en seco las ciberestafas que más golpean en España. Lo hace con una serie de micropodcast de apenas un minuto, narrados por los propios agentes de la Unidad Central de Ciberdelincuencia, que desgranan con un lenguaje claro cómo operan los fraudes más habituales -del phishing al skimming digital o la estafa de los likes- y qué pasos seguir para no caer en ellos.

Estos audios se difundirán cada viernes en WhatsApp, X, Facebook y las principales plataformas de podcast para reforzar la protección ciudadana en uno de los momentos del año con más intentos de fraude online. Los consejos de los ciberexpertos van dirigidos a todas las franjas de edad de la población, puesto que nadie está exento de ser una potencial víctima de estas ciberestafas.

Las estafas y consejos que se abordarán en los micropodcast son, entre otras: la del cambio de factura, la del cambio de nómina, la de los likes, la del amor u otras como la del hijo en apuros. Además, se tratarán otro tipo de ciberfraudes como aquellos relacionados con el fraude en el uso de las telecomunicaciones, los de inversión en criptoactivos, ransomware y todo aquello relacionado con este tipo de estafas que pueden ayudar a la ciudadanía a protegerse mejor contra el ciberdelito.

Los que abren la serie

Coincidiendo con el inicio de la campaña comercial del Black Friday, se publican los dos primeros micropodcasts: cómo evitar el skimming digital y el phishing.

La primera técnica es utilizada por los ciberdelincuentes con el fin de obtener los datos de las tarjetas bancarias cuando se usan en tiendas online. Este método no requiere acceso físico a la tarjeta y lo pueden combinar con otras técnicas como el phishing y el typosquatting.

Combinado con el phishing, los ciberestafadores hacen llegar a las potenciales víctimas un mensaje de texto en el que, entre otras modalidades, pueden hacerse pasar por empresas de paquetería. En este ciberfraude advierten que ya han intentado sin éxito la entrega del pedido realizado por la potencial víctima, indicando que, para confirmar y concretar la entrega, deben clicar en un enlace web.

Al abrir este enlace el usuario es dirigido a una página web, de apariencia muy similar a la de empresas de paquetería, donde se le inducirá a introducir sus datos personales e incluso los bancarios para poder recibir el pedido, apoderándose de esta forma los ciberdelincuentes de todos los datos.

Mediante el typosquatting los defraudadores crean una página web que simula la de conocidas marcas comerciales, con presencia en el comercio online, y cambian alguna letra en la url de la web fraudulenta con la intención de que, si el usuario se confunde levemente al escribir la dirección web, le aparecerá la página creada por los ciberdelincuentes desde donde se apoderarán de los datos bancarios de la víctima mientras esta cree que está haciendo un pedido en la página web oficial.

Estafa de los likes

Una de las modalidades más novedosas utilizadas por los ciberdelincuentes, que también se abordará en la difusión de los micropodcast, es conocida como la 'estafa de los likes'. En este fraude, los estafadores ofrecen dinero fácil a sus víctimas por dar me gusta o comentar en publicaciones para luego convencer a la víctima de que invierta dinero con la promesa de mayores ganancias.

En un primer momento se ganan la confianza de sus objetivos pagando pequeñas cantidades por esas sencillas tareas. Después de recibir el primer pago, los perjudicados son agregados a un chat grupal con la persona que publica las tareas, otras víctimas y bots, estos bots simulan ser usuarios reales que muestran sus ganancias.

Para realizar tareas que reportan más beneficios, los estafadores piden que realice una inversión económica y posteriormente desaparecen con el dinero cortando el contacto con las víctimas.

Estos son solo algunos de los ejemplos de las estafas más habituales que abordarán los ciberagentes de la Policía Nacional y que se difundirán, una vez por semana, a través de las cuentas que la Policía Nacional tiene abiertas en X, Facebook y el canal WhatsApp. Además, como novedad, estos micropodcast estarán disponibles en las plataformas de podcast más implantadas en España como Spotify.

30 años de lucha

La Unidad Central de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional celebra este año el 30 aniversario de la creación, en 1995, del primer grupo de investigación de delitos tecnológicos en España. Aquella iniciativa pionera marcó el inicio de una especialidad policial inédita, concebida para proteger a la ciudadanía frente a los nuevos riesgos derivados del uso de las tecnologías y de internet.

Desde entonces, la Policía Nacional ha acompañado la transformación digital de la sociedad, adaptándose a cada nueva realidad tecnológica. En 2005 se constituyó la Brigada de Investigación Tecnológica, que consolidó la estructura y las capacidades operativas en la materia. Más tarde, la especialidad se reforzó con la creación de la Unidad de Investigación Tecnológica, hasta culminar en 2023 con la actual Unidad Central de Ciberdelincuencia, integrada por tres Brigadas principales: Seguridad Informática, Fraude Informático e Investigación Tecnológica.

A su vez, las Brigadas Provinciales de Policía Judicial también formaban especialistas en la materia que se unían a los grupos de investigación que poco a poco iban surgiendo en todas las demarcaciones territoriales, hasta conformar lo que hoy es una potente estructura de lucha contra la ciberdelincuencia.

Treinta años después, estos grupos de investigación representan la vanguardia de la investigación policial en el entorno digital, símbolo del compromiso de la Policía Nacional con la innovación, la seguridad y la confianza de la sociedad española.

La línea del tiempo

En conmemoración de su historia, se ha creado la llamada 'línea del tiempo', que este martes ha visitado Su Majestad el Rey Felipe VI. El objetivo de esta instalación museística es triple. Por un lado, pretende realizar un homenaje histórico a los pioneros y a la trayectoria de la especialidad. También quiere servir como un recurso de cohesión y conocimiento para los nuevos agentes, ilustrando la conexión entre la evolución tecnológica y la respuesta policial. Y por último, muestra la capacidad de respuesta y la visión estratégica de la Policía Nacional.