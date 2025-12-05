La Policía Nacional caza en Alicante a un fugitivo polaco condenado por tráfico de marihuana a gran escala La justicia del país de Europa del Este le condenó a 20 años de prisión por tráfico de drogas y pertenencia a grupo criminal

Óscar Bartual Bardisa Alicante Viernes, 5 de diciembre 2025, 09:57 | Actualizado 10:32h.

La Policía Nacional ha detenido en Alicante a un hombre de 47 años buscado por la justicia de Polonia y sobre el que pesaba una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE). El fugitivo internacional estaba condenado a 20 años de prisión en su país por tráfico de marihuana a gran escala en el año 2021.

El país reclamante dictó la orden, que fue puesta en conocimiento de la Policía Nacional de Alicante a través del Grupo de Fugitivos Internacionales de la Comisaría General de Policía Judicial, que tenía sospechas de que este podría haber elegido Alicante para huir de la justicia polaca.

A raíz de esto los investigadores iniciaron las pesquisas correspondientes, averiguando que residía en la ciudad de Alicante, donde lo localizaron y lo detuvieron mediante un dispositivo policial, según detallan fuentes de la operación.

El fugitivo huyó de la justicia de Polonia tras ser condenado a 20 años de prisión por delitos de tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal. El fugitivo cometió los hechos en el 2021, cuando formaba parte de un entramado dedicado al tráfico internacionla de sustancias estupefacientes, que comerciaba con grandes cantidades de marihuana entre España y Polonia.

Tras su detención, los agentes comprobaron que al fugitivo también le constaba una reclamación Judicial nacional emitida por un Juzgado de Alicante por conducir sin permiso o licencia. Gracias al intercambio de infromación con las autoridades policiales de otros países se pudo llevar a cabo la detención de esta persona. El detenido, fue puesto a disposición del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional, órgano encargado de realizar los trámites para su posterior extradición.