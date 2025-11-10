Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Agentes de la Guardia Civil y la Policía Local de Lorca durante la detención de los sospechosos. GC

'Operación Crepúsculo': tumban una banda de ladrones que asaltó medio centenar de viviendas en Murcia y Alicante

La Guardia Civil siguió durante meses la pista del grupo hasta lograr interceptarlo tras una huida temeraria en el casco urbano de Lorca

Alejandro Hernández

Alejandro Hernández

Alicante

Lunes, 10 de noviembre 2025, 11:35



Una persecución a gran velocidad por las calles de Lorca ha puesto fin a meses de investigación. La Guardia Civil ha desmantelado una organización criminal que llevaba tiempo sembrando el miedo en distintas localidades de la Región de Murcia y la provincia de Alicante. El Instituto Armado atribuye al grupo más de 50 robos en viviendas, cometidos con una precisión milimétrica y una coordinación propia de profesionales.

La operación, bautizada como 'Crepúsculo', se ha desarrollado en dos fases y ha permitido la detención de tres hombres acusados de integrar un grupo dedicado al robo con fuerza en domicilios. Los investigadores de la Benemérita han logrado esclarecer medio centenar de delitos cometidos en municipios murcianos como Lorca, Puerto Lumbreras, Santomera, Totana, Águilas y Beniel, además de en Guardamar del Segura, Dolores y Almoradí, ya en la provincia alicantina.

La investigación se inició a finales del 2024, cuando los agentes detectaron un repunte de asaltos en viviendas que generó preocupación vecinal, especialmente en pedanías de Lorca y Puerto Lumbreras. Los delincuentes actuaban con un patrón claro: estudiaban previamente las casas, esperaban a que sus dueños se ausentaran y accedían al interior rompiendo vallados y forzando rejas y cerraduras.

Una vez dentro, registraban las estancias con rapidez y se apoderaban de joyas, dinero en efectivo y equipos electrónicos. La precisión de sus movimientos y la similitud entre los robos permitieron a los investigadores conectar los casos y perfilar un mismo grupo detrás de todos ellos.

Conforme avanzaba la operación, los uniformados lograron anticipar los movimientos de los sospechosos. En febrero, un vehículo relacionado con el entramado fue detectado en Lorca. Se desplegó entonces un dispositivo conjunto entre la Guardia Civil y la Policía Local, que culminó con una persecución a gran velocidad y la detención de los tres implicados, tras colisionar con varios coches patrulla en su intento de huida.

Los capturados, de origen extranjero y con antecedentes por delitos similares, han sido puestos a disposición judicial acusados de robos con fuerza, pertenencia a organización criminal y conducción temeraria. La 'Operación Crepúsculo' continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.

