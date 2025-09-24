Muere ahogado un joven de 18 años en la playa del Cocó El joven estaba nadando con sus amigos cuando desapareció | La Policía se ha hecho cargo de la investigación

Un hombre de 18 años ha fallecido este miércoles en la playa del Cocó de Alicante, según han confirmado fuentes de la Policía Nacional. La principal hipótesis apunta a que el joven se estaba bañando en el mar y se ha ahogado, aunque la autopsia determinará las causas de la muerte.

Los hechos, han ocurrido este miércoles, sobre las 15 horas, cuando el cuerpo del joven ha aparecido flotando en el mar en la zona de la playa del Cocó.

En el lugar se han personado efectivos de la Policía Local, Policía Nacional, bomberos y del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

El fallecido es un hombre de 18 años y nacionalidad colombiana, residente en Alicante, según han precisado fuentes municipales.

La Policía Nacional se hará cargo de la investigación para determinar las causas de la muerte.