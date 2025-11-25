Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Operativo conjunto entre la Guardia Civil y la Policía Local de Albatera. GC

Muerde a un agente cuando iba a ser arrestado por tráfico de drogas

Un control conjunto entre Policía Local y Guardia Civil descubre 50 gramos de cocaína escondidos entre la ropa de una mujer embarazada

José Vicente Pérez Pardo

José Vicente Pérez Pardo

Alicante

Martes, 25 de noviembre 2025, 10:07

Lo que era un control rutinario de tráfico y de seguridad ciudadana terminó con un violento arresto de tres personas cuando se les descubrió que traficaban con drogas. Uno de los sospechosos hasta mordió a uno de los agentes cuando procedían a ponerle los grilletes tras descubrir los agentes la sustancia estupefaciente oculta entre la ropa de una mujer embarazada.

Todo ocurrió hace un mes aproximadamente en un control conjunto entre la Guardia Civil y la Policía Local de Albatera en la carretera convencional CV 909. Los agentes detuvieron un vehículo en el que viajaban tres personas. La actitud de los ocupantes indujo a sospecha a los agentes, que realizaron una comprobación exhaustiva. Localizaron varias sustancias estupefacientes, incluida una roca de más de 50 gramos de cocaína pura, que portaba entre su ropa una mujer embarazada.

Al ser informados de que iban a ser detenidos por un delito de tráfico de drogas, uno de los hombres trató de resistirse. Inició un forcejeo con los agentes por el que dos de ellos sufrieron lesiones, uno por un mordisco con violencia. Aún así, lograron reducirlo y las tres personas fueron detenidas y trasladadas al cuartel para la instrucción de las diligencias.

Previo a su ingreso en los calabozos, la mujer fue trasladada a un centro médico para asegurar la adopción de las correctas medidas de salud tanto para ella como para el feto.

Los detenidos son dos hombres de 27 y 37 años y una mujer de 44 a los que se les imputan un delito contra la salud pública por tráfico de drogas. Además, al hombre de 27 años que trató de resistirse a la detención, se le imputa un delito de atentado contra agente de la autoridad.

Han sido intervenidos una roca de cocaína de 53,3 gramos de peso, con un alto grado de pureza, una bellota de hachís y un cigarro porro, además de 150 euros probablemente procedente de la venta, un teléfono móvil y el vehículo empleados en la comisión del delito. Han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción número 2 de Orihuela, que ha decretado libertad con cargos.

