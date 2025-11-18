El 'hilo invisible': la táctica usada por una banda asentada en Torrevieja para robar en 26 viviendas de Elche y Cartagena La Policía Nacional ha detenido a los cinco integrantes de la organización criminal, ingresando todos en prisión provisional

La Policía Nacional ha desmantelado una organización criminal itinerante asentada en Torrevieja y especializada en el robo de viviendas en las provincias de Alicante y Murcia mediante la técnica del 'hilo invisible'. A los cinco detenidos, integrantes de la banda, se les atribuye la comisión de, al menos, 26 robos en viviendas de Cartagena y Elche, según detallan fuentes policiales.

Las pesquisas, llevadas a cabo de forma conjunta y coordinada entre grupos de investigación de las Comisarías de Cartagena, Elche y Murcia, arrancó ante el importante incremento de robos en viviendas mediante la técnica del 'hilo invisible'. El creciente número de estos hechos delictivos permitió establecer vigilancias sobre un grupo criminal organizado, identificando a sus integrantes y descubriendo un reparto claro de funciones entre ellos.

Este grupo criminal, establecido en Torrevieja, contaba con un encargado de seleccionar los edificios y localizar viviendas donde dejaría colocado este hilo de pegamento transparente en el marco de la puerta, para así detectar la salida o entrada de los moradores.

Unas horas después, otros integrantes con amplios conocimientos en apertura de puertas y en mecanismos de cierre, regresaban a los domicilios marcados y entraban a su interior mediante técnicas de «bumping», «magic key» o «impressioning», lograban manipular la cerradura sin causar daños visibles y sin generar ningún tipo de ruido que pudiera alertar a los vecinos, logrando así acceder al interior de la vivienda.

Las vigilancias y seguimientos realizados por los investigadores, junto con la colaboración fundamental de las unidades de seguridad ciudadana, permitieron localizar al grupo en Cartagena durante la madrugada del pasado 26 de octubre, deteniéndolos en pleno proceso de robo.

Los registros realizados posteriormente en tres viviendas de Pilar de la Horadada, Torrevieja y Orihuela Costa, en la provincia de Alicante, permitieron a los agentes de la Policía Nacional recuperar numerosos efectos sustraídos: relojes de alta gama, gran cantidad de joyas, teléfonos móviles y dinero en efectivo, así como herramienta muy especializada para la comisión de los robos con fuerza y tres vehículos utilizados por el grupo criminal para sus desplazamientos y comisión de los robos en viviendas.

La Policía Nacional ha detenido a los cinco miembros de este grupo criminal que, presuntamente, cometieron al menos 26 robos en viviendas de Elche y Cartagena. El cuerpo de seguridad considera «especialmente relevante» su alto grado de especialización en la comisión de estos robos con la utilización de complejas técnicas. La autoridad judicial ha decretado el inmediato ingreso en prisión provisional de los implicados.

Técnicas empleadas

Para acceder a las viviendas utilizaban distintos métodos. Uno de ellos es el 'bumping', que consiste en introducir en el cilindro de la cerradura una llave manipulada y golpear la misma para hacer «bailar» los pistones del cilindro, saltando simultáneamente y permitiendo el giro de la llave. Todo ello en medio minuto.

Otra técnica empleada es la 'magic key', compuesta por una empuñadura, con un pequeño mango que termina con unos «peines» encargados de adoptar la forma de una cerradura. Con la aplicación de la tensión adecuada y los movimientos correctos, estos adoptan la forma de la pala, abriendo cerraduras en cuestión de segundos.

Por último el 'impressioning' consiste en dos fases. En primera instancia el delincuente introduce una lámina de aluminio maleable en el interior de la cerradura, de tal manera que cuando se introduce la llave en la cerradura, los dientes de la llave se quedan grabados en la placa de aluminio, obteniendo un molde. Una vez hecha la impresión, realizan una copia idéntica.