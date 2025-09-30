Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los agentes, delante de la ventana que forzaron para rescatar a la mujer. GC

La Guardia Civil de Altea rescata a martillazos a una mujer de una casa en llamas

Los agentes tuvieron que forzar una reja para salvar a a la víctima antes de la llegada de los Bomberos

José Vicente Pérez Pardo

José Vicente Pérez Pardo

Alicante

Martes, 30 de septiembre 2025, 10:44

La Guardia Civil pudo rescatar a una mujer de 36 años tras reventar a martillazos y una palanca las rejas que atrapaban a la víctima en su casa en llamas. Gracias a la rápida actuación de los agentes, que se adelantaron a los bomberos, la mujer fue evacuada en buen estado al hospital de Villajoyosa. Otros dos familiares que trataron de auxiliarla fueron atendidos por síntomas leves de inhalación de humo.

Una patrulla de la Guardia Civil del Puesto Principal de Altea acudió con carácter urgente al domicilio afectado tras recibirse el aviso de incendio en una vivienda unifamiliar. A su llegada, junto a una dotación de la Policía Local, los agentes vieron a una mujer atrapada en una estancia de la planta baja del domicilio tras una ventana protegida con rejas, con la casa en llamas y una densa acumulación de humo.

Ante la inminencia del riesgo, y sin esperar a la llegada de los servicios de extinción, los agentes forzaron la reja que cerraba la ventana de la habitación con una maza y una palanca. Al final, consiguieron retirar la reja de los anclajes de la pared y poner a salvo a la mujer en el exterior.

Sigue el canal de TODO Alicante en WhatsApp

Poco después, una unidad del SAMU llegó hasta el lugar y atendió a dos familiares que habían intentado auxiliar a la mujer antes de la llegada de los agentes, presentando síntomas leves de inhalación de humo. Mientras, la mujer fue trasladada en buen estado al Hospital de Villajoyosa para una valoración médica.

Al final, los Bomberos extinguieron el incendio, permaneciendo la patrulla en el lugar hasta la finalización del servicio.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Casi una decena de municipios de la provincia de Alicante suspenden las clases por las lluvias y tormentas este martes
  2. 2 La Aemet eleva la alerta naranja a toda la provincia de Alicante por lluvias que podrán dejar más de 140 litros por m2
  3. 3 Lista de municipios de Alicante con alerta naranja y amarilla este martes por las lluvias y tormentas
  4. 4 Las tormentas ya acumulan cerca de 110 litros por metro cuadrado en el interior y litoral de Alicante
  5. 5 El aeropuerto de Alicante-Elche se queda sin cuatro vuelos semanales a Islandia tras el cierre de una aerolínea
  6. 6 ¿Por qué Torrecilla sigue al frente del Hércules?
  7. 7 Alicante cierra playas y parques por la alerta naranja mientras refuerza la seguridad nocturna
  8. 8 Este municipio de Alicante aumenta casi un 500% las multas por tirar basuras
  9. 9 Las cinco noticias más importantes de Alicante este lunes 29 de septiembre
  10. 10 El temporal deja vuelos con retraso y desvíos al aeropuerto de Alicante-Elche

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante La Guardia Civil de Altea rescata a martillazos a una mujer de una casa en llamas

La Guardia Civil de Altea rescata a martillazos a una mujer de una casa en llamas