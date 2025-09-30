La Guardia Civil de Altea rescata a martillazos a una mujer de una casa en llamas Los agentes tuvieron que forzar una reja para salvar a a la víctima antes de la llegada de los Bomberos

José Vicente Pérez Pardo Alicante Martes, 30 de septiembre 2025, 10:44 | Actualizado 10:56h.

La Guardia Civil pudo rescatar a una mujer de 36 años tras reventar a martillazos y una palanca las rejas que atrapaban a la víctima en su casa en llamas. Gracias a la rápida actuación de los agentes, que se adelantaron a los bomberos, la mujer fue evacuada en buen estado al hospital de Villajoyosa. Otros dos familiares que trataron de auxiliarla fueron atendidos por síntomas leves de inhalación de humo.

Una patrulla de la Guardia Civil del Puesto Principal de Altea acudió con carácter urgente al domicilio afectado tras recibirse el aviso de incendio en una vivienda unifamiliar. A su llegada, junto a una dotación de la Policía Local, los agentes vieron a una mujer atrapada en una estancia de la planta baja del domicilio tras una ventana protegida con rejas, con la casa en llamas y una densa acumulación de humo.

Ante la inminencia del riesgo, y sin esperar a la llegada de los servicios de extinción, los agentes forzaron la reja que cerraba la ventana de la habitación con una maza y una palanca. Al final, consiguieron retirar la reja de los anclajes de la pared y poner a salvo a la mujer en el exterior.

Poco después, una unidad del SAMU llegó hasta el lugar y atendió a dos familiares que habían intentado auxiliar a la mujer antes de la llegada de los agentes, presentando síntomas leves de inhalación de humo. Mientras, la mujer fue trasladada en buen estado al Hospital de Villajoyosa para una valoración médica.

Al final, los Bomberos extinguieron el incendio, permaneciendo la patrulla en el lugar hasta la finalización del servicio.