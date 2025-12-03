La Guardia Civil desmantela un taller ilegal a pocos metros de un parque natural de Alicante El responsable, reincidente, ha sido propuesto para sanción por múltiples infracciones en materia ambiental, industrial y de gestión de residuos

Alejandro Hernández Alicante Miércoles, 3 de diciembre 2025, 13:24 Comenta Compartir

La Guardia Civil ha localizado a pocos metros del Parque Natural de las Lagunas de la Mata y Torrevieja un taller clandestino de reparación de vehículos que operaba sin autorización administrativa y que podría estar generando un impacto ambiental en las proximidades de un área natural protegida. La intervención se llevó a cabo tras detectar una actividad irregular mediante la vigilancia con dron, según han confirmado desde la Comandancia de Alicante.

El individuo, un vecino del municipio de 47 años, ha sido propuesto para sanción administrativa por todas las infracciones detectadas. Las actuaciones han sido remitidas a los organismos municipales y autonómicos competentes para la tramitación de los expedientes correspondientes. Asimismo, ante la gravedad de los hechos y la reincidencia, los agentes han solicitado ante la autoridad competente el cierre y precinto de las instalaciones.

l operativo se inició el pasado mes de octubre en una parcela situada en una urbanización del municipio. Tras diversas observaciones realizadas por la unidad de drones de la Unidad de Seguridad Ciudadana (Usecic) de Torrevieja, la Patrulla de Fiscal y Fronteras (Pafite) trasladó la información a los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de Guardamar, quienes asumieron la investigación.

En una primera fase, los uniformados inspeccionaron las instalaciones donde presuntamente se ejercía la actividad irregular e identificaron a su responsable, quien tenía la parcela en régimen de alquiler.

En el interior hallaron 12 coches y dos furgonetas pertenecientes a distintos propietarios, en su mayoría de titularidad extranjera, así como mesas de trabajo con piezas desmontadas, herramientas de mecánica y envases con aceites usados. En una de las furgonetas se hallaron repuestos nuevos listos para su montaje, como filtros, un alternador y otros componentes.

Múltiples infracciones administrativas

Durante la inspección, los agentes constataron múltiples infracciones administrativas, entre ellas: falta de autorización y licencias para ejercer la actividad de taller mecánico; deficiencias en materia de seguridad industrial y ausencia de medidas de prevención y protección; incumplimientos en la gestión de residuos tóxicos y peligrosos -como aceites usados, filtros y otros componentes contaminantes-; erregularidades en el tratamiento, almacenamiento y entrega de residuos a gestores autorizados.

Además, al tratarse de residuos catalogados como tóxicos y peligrosos, entre ellos aceites usados con metales pesados como plomo, cadmio, zinc o cromo, no se descarta que pueda derivar en una posible responsabilidad penal, dado el riesgo que podría suponer su abandono o vertido en zonas próximas a entornos naturales protegidos.

El Instituto Armado también además que la misma parcela ya había sido objeto de denuncia el 5 de marzo de 2024 por hechos similares, lo que podría agravar la situación del responsable por posible reincidencia.

Con esta intervención, la Guardia Civil reafirma su compromiso con la protección del entorno natural, la seguridad ambiental y la detección de actividades clandestinas que puedan suponer un riesgo para la salud pública y el medio ambiente.

Del mismo modo, recuerdan a la ciudadanía que recurrir a talleres ilegales, además de no ofrecer garantías en las reparaciones, puede conllevar riesgos significativos para la seguridad del vehículo y de sus ocupantes.