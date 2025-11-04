Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

La nave afectada se encuentra en el polígono industrial Finca Lacy.
La nave afectada se encuentra en el polígono industrial Finca Lacy. TA

Un virulento incendio en una nave industrial de Elda obliga a movilizar 9 dotaciones de bomberos

Por el momento no hay constancia de heridos | Las llamas han generado una elevada cantidad de humo

Pau Sellés

Pau Sellés

Alicante

Martes, 4 de noviembre 2025, 20:49

Comenta

Los bomberos luchan este martes para apagar un incendio de grandes dimensiones declarado en una nave industrial de Elda dedicada a pieles y curtidos. El alcance de las llamas y la elevada cantidad de humo han obligado a movilizar nueve dotaciones del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante, procedentes de los parques de Elda, Villena e Ibi.

La nave en cuestión está ubicada en la avenida San Luis de Cuba, perteneciente al polígono industrial Finca Lacy. El aviso se ha recibido a las 19:08 h, y en el momento de publicación de esta noticia, la intervención aún sigue en marcha. Fuentes del Consorcio aseguran que por el momento no hay constancia de que haya heridos.

En el operativo de extinción están participando tres unidades de mando jefatura, cinco bombas nodrizas pesadas; y una autoescalera con un oficial, un suboficial, un sargento, tres cabos, y 12 bomberos.

