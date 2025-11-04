Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Imagen del operativo de extinción compartida por los bomberos. TA

El incendio en un bar de Elda deja un hospitalizado y varias personas atendidas por intoxicación de humo

El fuego se ha originado en la campana extractora del establecimiento

Pau Sellés

Pau Sellés

Alicante

Martes, 4 de noviembre 2025, 19:37

Una persona ha tenido que ser hospitalizada, y varias atendidas, este martes en Elda por posible intoxicación de humo, como resultado del incendio declarado en un bar de la localidad.

Fuentes del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante explican que las llamas se han originado en la campana extractora del establecimiento. El local se encontraba en la calle Episodios Nacionales, 10.

Imágenes del operativo de extinción.
Los bomberos han recibido el aviso del incidente a las 15.12 horas; a las 15.28 han controlado las llamas y a las 16.48 han finalizado la intervención.

En el operativo de extinción han participado una unidad mando jefatura, una bomba urbana pesada, un sargento, un cabo y cuatro bomberos del parque de Elda.

