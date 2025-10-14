Fingió ser psicólogo para violar a su compañera de piso en Alicante: la Fiscalía pide 10 años de cárcel El procesado vivía con su mujer, su hija menor de edad y el novio de la víctima

La Audiencia Provincial de Alicante juzga este miércoles a un hombre acusado de violar a su compañera de piso tras hacerse pasar por psicólogo, según el escrito de acusación de la Fiscalía, que pide 10 años de cárcel para el procesado por un delito de intrusismo y otro de agresión sexual.

El encausado, de acuerdo a la calificación del fiscal, vivía con su mujer y su hija menor de edad en una vivienda de Alicante, donde también residía la víctima junto a su novio.

El Ministerio Público defiende que el reo entabló una relación de confianza con la perjudicada, le dijo que era psicólogo y ella aceptó tener con él varias sesiones para tratar sus problemas psicológicos y el insomnio que padecía. Tras un periodo de supuesto tratamiento, el encausado le recetó una medicación y le dijo que esa noche debía dormir en una habitación separada de su novio.

Además, entiende que el hombre aprovechó el estado de semiinconsciencia de la mujer para acceder a su cuarto de madrugada y agredirla sexualmente, pese a la resistencia de la víctima que, al día siguiente se dio cuenta de lo sucedido y acudió a poner una denuncia por estos hechos.

La vista oral se celebra este miércoles, 15 de octubre, en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Alicante, a las 10 horas.

Otra presunta agresión sexual

El mismo miércoles, pero en la Sección Undécima (Elche), un hombre se enfrenta a 13 años de prisión por dos delitos de agresión sexual. El Ministerio Fiscal lo acusa de mantener relaciones sexuales con una menor de edad, que tenía 15 años en el momento de los hechos.

Procesado y víctima mantuvieron un primer encuentro el 25 de agosto de 2021, cuando el encausado besó en la boca a la menor, según el relato del Ministerio Fiscal. Dos días después, él volvió a quedar con ella con la excusa de cenar.

La Fiscalía mantiene que, en ese encuentro, el acusado la llevó hasta un domicilio de Elche, donde mantuvo relaciones sexuales con ella. La víctima denunció los hechos al día siguiente.