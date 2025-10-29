Detenido en Novelda por desvalijar el interior de cinco coches durante la misma madrugada El presunto autor reventaba los cristales delanteros y robaba las pertenencias y objetos de valor que encontraba

Óscar Bartual Bardisa Alicante Miércoles, 29 de octubre 2025, 11:21 | Actualizado 12:04h.

La Guardia Civil ha detenido en Novelda a un hombre de 44 años por, presuntamente, desvalijar cinco coches durante la misma madrugada. La rápida actuación de los efectivos de la Benemérita ha permitido recuperar casi la totalidad de los efectos robados, que ya han sido devueltos a sus legítimos propietarios.

La investigación arrancó el pasado 6 de octubre, cuando cinco vecinos de la localidad denunciaron haber sido víctimas de robos en el interior de sus coches durante la misma madrugada. Todos los hechos se concentraron en una misma zona del casco urbano y presentaban un patrón común: se había roto la ventanilla delantera mediante un objeto contundente.

El Área de Investigación de la Guardia Civil de Novelda asumió las diligencias y, tras diversas inspecciones técnico-oculares, entrevistas con testigos y estudio de las evidencias obtenidas, los agentes lograron identificar al presunto autor. Tras ello establecieron un dispositivo para dar con él, culminando con su detención en el municipio.

Ampliar GC

Durante la intervención los investigadores lograron recuperar los efectos sustraídos, entre los que se encontraban principalmente herramientas y prendas de vestir. Al detenido, un hombre de 44 años, se le imputa el presunto delito de robo con fuerza en el interior del vehículo y fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de Guardia de Novelda, que decretó su libertad.