El falso abrazo que dejó un rastro de víctimas en Alicante: detenida una pareja que asaltó a ancianas en plena calle Los presuntos autores recorrieron la costa valenciana seleccionando a sus objetivos | La Policía Nacional los detuvo en Santa Coloma de Gramanet, donde se ocultaban tras los robos

Miércoles, 12 de noviembre 2025

Durante meses, la Policía Nacional siguió el rastro de una pareja que convertía un gesto de afecto en una trampa. En pleno paseo o a la salida del mercado, se acercaban a ancianas y jubiladas fingiendo conocerlas. Las saludaban efusivamente, les daban un abrazo, un beso… y en ese segundo de desconcierto, les arrancaban las joyas o el dinero que llevaban encima. Cuando alguna víctima se daba cuenta del engaño, el supuesto hurto cariñoso terminaba en violencia.

La investigación arrancó en Alicante tras detectarse un repunte de robos de este tipo entre febrero y abril. El Grupo de Delincuencia Especializada de la Comisaría Provincial vinculó rápidamente los casos: mismos gestos, mismas víctimas -personas de edad avanzada o con movilidad reducida- y una pareja que desaparecía tan rápido como actuaba. En cuestión de horas podían estar del casco urbano de Alicante a Torrevieja, Gandía o Valencia.

Los uniformados comprobaron que se trataba de un grupo itinerante que operaba por toda la costa mediterránea. En total, diez hurtos solo en la provincia de Alicante, a los que se sumaron varios más en Valencia, donde incluso llegaron a golpear a una mujer que intentó resistirse al robo.

Tras meses de rastreo, la pista les llevó hasta Santa Coloma de Gramanet (Barcelona), donde la pareja se había ocultado para evitar ser capturada. Allí, con apoyo de la Brigada de Policía Judicial de la capital catalana, se efectuó la operación final. En el registro de la vivienda, los agentes hallaron numerosas joyas y dinero en efectivo que procedían de los robos cometidos a lo largo del litoral.

Los apresados -una mujer y un hombre de 30 y 26 años, ambos con antecedentes por delitos contra el patrimonio- han pasado a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Santa Coloma. La Policía no descarta nuevas imputaciones, ya que entre las piezas recuperadas hay joyas que no pertenecen a las víctimas conocidas hasta el momento.

El conocido como 'hurto cariñoso' se ha convertido en una de las modalidades delictivas más habituales en las zonas turísticas de la Comunitat Valenciana. La Policía Nacional advierte de que los autores suelen aprovechar la confianza y la vulnerabilidad de las víctimas, la mayoría mujeres mayores, para actuar con rapidez y desaparecer sin dejar rastro.