Dos hombres mayores sufren graves accidentes en Biar y Crevillent

Tere Compañy Martínez Alicante Domingo, 26 de octubre 2025, 20:41 | Actualizado 21:07h. Comenta Compartir

La mañana del domingo no ha sido nada tranquila para los servicios de emergencias que han actuado en dos accidentes graves en la provincia de Alicante, según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

A primera hora de la mañana, sobre las 8.30 horas, un hombre de 72 años fue atropellado en Biar, mientras paseaba junto al cementerio. Al lugar de los hechos se desplazó una unidad SAMU para atenderlo. El accidente le provocó un cuadro de politraumatismo por lo que finalmente fue trasladado al Hospital de Elda.

Algo más tarde, sobre las 11:57 horas, en Crevillent, un hombre de 80 años cayó desde un terraplén de cinco metros en la Partida de Moeixa. Según el Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante, el varón se fracturó una pierna y presentó heridas de diversa consideración.

Al lugar acudieron el Grupo de Rescate y el helicóptero Alfa 1, que inmovilizaron y administraron analgésicos al afectado antes de su traslado. Posteriormente, fue transferido al Helicóptero Medicalizado Alfa 9 de la Generalitat Valenciana para su atención hospitalaria en el Hospital del Vinalopó.

Temas

Accidentes