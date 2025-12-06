Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Momento de la detención grabado por los agentes de policía.
Momento de la detención grabado por los agentes de policía. TA

Detienen en Alicante a un hombre buscado por cometer una agresión sexual en Bélgica

Los hechos se remontan a 2009, cuando el detenido contactó con la víctima a raíz de un anuncio de búsqueda de empleo

Pau Sellés

Pau Sellés

Alicante

Sábado, 6 de diciembre 2025, 12:16



Las autoridades han localizado en Alicante a un hombre sobre el que pesaba una orden internacional de detención por haber cometido un delito de agresión sexual en Bélgica. Los hechos por los que se le buscaba ocurrieron en 2009, cuando el detenido contactó con la víctima a raíz de un anuncio de búsqueda de empleo publicado por esta en una plataforma.

Sobre el detenido pesaba una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) emitida por las autoridades de Bélgica, y además había sido incluido en la lista de los Europe´s Most Wanted de EUROPOL dos días antes de su arresto.

Después de ese primer contacto, el fugitivo convenció a la mujer para citarse con ella en su domicilio con la excusa de ayudarla a encontrar trabajo, personándose allí tras cerciorarse de que la pareja de esta había abandonado la vivienda. Una vez dentro, y siendo conocedor de que la víctima se encontraba sola en casa con sus hijos menores de edad, la obligó a mantener relaciones sexuales con él.

16 años en paradero desconocido

Entonces huyó a Luxemburgo y después a Francia, perdiéndose su pista. Dado que se desconocía su paradero desde el año 2009, las autoridades belgas emitieron una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) con el objetivo de determinar si se encontraba oculto en otro país.

El pasado mes de mayo, el Fugitive Active Search Teams (FAST) Bélgica contactó con FAST España para solicitar su colaboración, ya que existían sospechas de que el prófugo podía estar ocultándose en nuestro país bajo otra identidad.

Sigue el canal de TODO Alicante en WhatsApp

Con las primeras gestiones realizadas, los agentes averiguaron que podría estar residiendo en la zona de Alicante, donde fue finalmente localizado el pasado 4 de diciembre. La investigación ha revelado que el detenido se encontraba haciendo preparativos para continuar su huida.

