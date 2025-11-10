Persecución de película en Orihuela: dos traficantes lanzan un kilo de hachís por la ventanilla al huir de la Guardia Civil El vehículo recorrió más de cuatro kilómetros de la N-340 a gran velocidad y con las luces apagadas, poniendo en riesgo a otros conductores

Alejandro Hernández Alicante Lunes, 10 de noviembre 2025, 07:27

Cuatro kilómetros de huida a oscuras, un control policial esquivado y una bolsa con droga volando por la ventanilla. La Guardia Civil logró frenar la fuga de dos presuntos traficantes que puso en riesgo a varios conductores en la carretera N-340, según ha podido saber TodoAlicante.

Los hechos se produjeron sobre las 21:00 horas en el término municipal de Orihuela, donde la Unidad de Investigación de Seguridad Vial del Destacamento de Tráfico había establecido un punto de control. Los funcionarios identificaron un turismo que circulaba sin luces y, al darle el alto, el hombre al volante aceleró bruscamente y emprendió la huida.

El vehículo, con la Guardia Civil pisándole los talones, atravesó zonas habitadas y cruces de carretera sin respetar la señalización, lo que obligó a varios conductores a apartarse para evitar una colisión. Dada la peligrosidad de la persecución, el Instituto Armado solicitó apoyo a la Comisaría de la Policía Nacional de Orihuela, que sumó varias patrullas al dispositivo.

Finalmente, gracias al trazado de la vía y a la presión policial, el coche se vio obligado a reducir la velocidad en una zona de curvas, momento que los agentes aprovecharon para interceptarlo y proceder a la detención de los dos sospechosos.

Durante el seguimiento, los efectivos observaron cómo los ocupantes arrojaban al arcén una bolsa que, tras la reconstrucción del itinerario, fue localizada por los investigadores. En su interior, los agentes hallaron 98 bellotas de hachís, con un peso aproximado de un kilo.

Los arrestados, de 30 y 37 años, pasaron a disposición del Puesto Principal de Callosa de Segura, donde se instruyeron las diligencias que remitieron al Juzgado de Guardia del Partido Judicial de Orihuela. A uno de ellos le constaban antecedentes por delitos relacionados con el tráfico de drogas y contra la seguridad vial, según fuentes judiciales. A ambos se les imputó un delito contra la salud pública por tráfico de drogas. Además, al conductor se le atribuyó un delito contra la seguridad vial por la conducción temeraria durante la huida.

El coche utilizado por los detenidos ha sido puesto a disposición judicial. Tras pasar por estas dependencias, se decretó la libertad de ambos con cargos. Las diligencias permanecerán abiertas mientras la investigación prosigue para determinar la procedencia de la mercancía y la posible vinculación de los arrestados con redes de distribución en la zona.

La actuación, subrayan fuentes autorizadas, refleja la coordinación entre unidades de Tráfico y Policía Nacional en operativos nocturnos que buscan frenar el transporte y la distribución de estupefacientes en carreteras con alto tránsito de la provincia de Alicante.