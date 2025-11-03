Desmantelan dos pisos en la Zona Norte que abastecían de falsificaciones al 'top manta' del puerto de Alicante La operación conjunta de la Policía Nacional y la Policía Local se ha saldado con tres detenidos y un millar de prendas intervenidas

Óscar Bartual Bardisa Alicante Lunes, 3 de noviembre 2025, 11:03 | Actualizado 11:38h.

La Policía Nacional y la Policía Local de Alicante han desmantelado en un operativo conjunto dos pisos de la Zona Norte que abastecían de ropa falsificada al 'top manta' del puerto de la ciudad. La operativa policial se ha saldado con la detención de tres hombres, de edades entre 28 y 40 años, como presuntos autores de un delito contra la propiedad industrial.

La investigación arrancó tras una información recibida por la Policía Nacional de parte del cuerpo de seguridad local de Alicante, que alertaba de la existencia de dos inmuebles ubicados en la Zona Norte de la ciudad y que se dedicaban a la distribución de material falsificado. Según indican fuentes policiales, la denuncia de una de las principales marcas perjudicadas y las detenciones durante el verano en el operativo contra el 'top manta' reforzaron esta información.

Así, el Grupo de Delincuencia Especializada de la Policía Judicial de la Policía Nacional de Alicante llevó a cabo la investigación. Durante las diligencias se comprobó que en dichos domicilios entraban personas sin objetos y salían con bolsas de gran tamaño llenas de prendas. Tras ello y en un dispositivo conjunto con la Policía Local, se identificaron a varios individuos que transportaban ropa y complementos de moda, incautándose en tan solo unas horas casi un millar de prendas falsificadas.

La investigación permitió localizar a los presuntos responsables y determinar que estas prendas estaban destinadas a vendedores ambulantes de la zona del puerto de Alicante. Con la colaboración de las Unidades de Seguridad Ciudadana de ambos cuerpos, se realizaron dos registros domiciliarios en la zona norte de la ciudad.

En estos dos pisos se intervinieron gran cantidad de prendas de ropa, calzado y camisetas de equipos de fútbol profesional. También se hallaron doce cajas vacías con etiquetas que evidenciaban haber contenido material falsificado.

Los arrestados están siendo investigados por presuntos delitos contra la propiedad industrial. Las actuaciones fueron puestas en conocimiento del Juzgado de Instrucción de Guardia de Alicante, que continuará con el procedimiento.

Compra de falsificaciones

La Policía recuerda que la compraventa de artículos falsificados supone un perjuicio directo para la economía, la creación de empleo y la seguridad del consumidor, ya que estos productos no cumplen los estándares de calidad ni de control sanitario. Al mismo tiempo, se aconseja adquirir siempre artículos en establecimientos autorizados o canales oficiales, desconfiar de precios excesivamente bajos y denunciar ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad cualquier indicio de comercio ilegal.