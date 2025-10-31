Cae en Alicante una organización que traficaba con tabaco y 'gas de la risa' por Europa Cinco de los siete detenidos han ingresado en prisión

Miles de botellas de óxido nitroso, conocido popularmente como 'gas de la risa', y millones de cajetillas de tabaco viajaban en camiones que partían desde España rumbo a Francia y otros países centroeuropeos. Detrás del contrabando, camuflado entre cargamentos legales, operaba una red criminal que ha sido desmantelada tras meses de seguimiento por la Policía Nacional y Vigilancia Aduanera.

La operación policial se ha saldado con el arresto en Alicante de seis presuntos miembros del entramado y un séptimo implicado en Málaga, considerado el principal investigado. Cinco de los capturados han ingresado en prisión, según han confirmado fuentes de la investigación.

El operativo se activó en mayo, al detectarse una estructura compuesta por ciudadanos del este de Europa y españoles que empleaban una empresa de transporte internacional para ocultar mercancías ilícitas entre la carga legal.

Tras varios meses de vigilancia, los investigadores interceptaron en septiembre un camión en la provincia de Alicante, justo cuando varios miembros de la red descargaban el material. Los agentes hallaron en el interior del semirremolque diez pallets con 128.000 cajetillas de tabaco de contrabando, con un valor en el mercado de 753.466 euros, lo que suponía un fraude fiscal de más de 575.000 euros.

La Policía Nacional detuvo en el acto a los seis sospechosos que participaban en la descarga y custodia del vehículo. De forma paralela, en la provincia de Málaga se arrestó al principal investigado, propietario de los camiones utilizados por la organización.

En el registro de su domicilio y una nave industrial se hallaron 2.592 botellas de óxido nitroso, que sumaban 5.184 litros. Durante la operación, además, se han intervenido 2.100 euros en efectivo y 40.000 euros en billetes falsos.

En el desarrollo de las pesquiasas se constató que supuestamente la organización realizaba transportes legales hacia Francia y otros países centroeuropeos, lo que dificultaba su detección. No obstante, los agentes observaron cómo, en algunos viajes, dejaban huecos en el interior de los remolques para, presuntamente, introducir efectos ilícitos, cubriéndolos posteriormente con mercancía regular.

Los movimientos de los investigados fueron documentados mediante dispositivos de vigilancia y medios técnicos de grabación facilitados por Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, confirmándose así la supuesta estructura y operativa de la organización.

Los siete arrestados pasaron a disposición de juzgados de Instrucción de Guardia de Alcoy y Málaga, desde donde se decretó el ingreso en prisión provisional de cinco de ellos. La investigación continúa abierta para determinar la procedencia de los efectos intervenidos y la vinculación de la empresa de transporte con otras actividades ilícitas en el ámbito internacional.