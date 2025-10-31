Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Material intervenido durante el operativo. PN/AT

Cae en Alicante una organización que traficaba con tabaco y 'gas de la risa' por Europa

Cinco de los siete detenidos han ingresado en prisión

Alejandro Hernández

Alejandro Hernández

Alicante

Viernes, 31 de octubre 2025, 12:34

Comenta

Miles de botellas de óxido nitroso, conocido popularmente como 'gas de la risa', y millones de cajetillas de tabaco viajaban en camiones que partían desde España rumbo a Francia y otros países centroeuropeos. Detrás del contrabando, camuflado entre cargamentos legales, operaba una red criminal que ha sido desmantelada tras meses de seguimiento por la Policía Nacional y Vigilancia Aduanera.

La operación policial se ha saldado con el arresto en Alicante de seis presuntos miembros del entramado y un séptimo implicado en Málaga, considerado el principal investigado. Cinco de los capturados han ingresado en prisión, según han confirmado fuentes de la investigación.

El operativo se activó en mayo, al detectarse una estructura compuesta por ciudadanos del este de Europa y españoles que empleaban una empresa de transporte internacional para ocultar mercancías ilícitas entre la carga legal.

Tras varios meses de vigilancia, los investigadores interceptaron en septiembre un camión en la provincia de Alicante, justo cuando varios miembros de la red descargaban el material. Los agentes hallaron en el interior del semirremolque diez pallets con 128.000 cajetillas de tabaco de contrabando, con un valor en el mercado de 753.466 euros, lo que suponía un fraude fiscal de más de 575.000 euros.

La Policía Nacional detuvo en el acto a los seis sospechosos que participaban en la descarga y custodia del vehículo. De forma paralela, en la provincia de Málaga se arrestó al principal investigado, propietario de los camiones utilizados por la organización.

En el registro de su domicilio y una nave industrial se hallaron 2.592 botellas de óxido nitroso, que sumaban 5.184 litros. Durante la operación, además, se han intervenido 2.100 euros en efectivo y 40.000 euros en billetes falsos.

En el desarrollo de las pesquiasas se constató que supuestamente la organización realizaba transportes legales hacia Francia y otros países centroeuropeos, lo que dificultaba su detección. No obstante, los agentes observaron cómo, en algunos viajes, dejaban huecos en el interior de los remolques para, presuntamente, introducir efectos ilícitos, cubriéndolos posteriormente con mercancía regular.

Los movimientos de los investigados fueron documentados mediante dispositivos de vigilancia y medios técnicos de grabación facilitados por Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, confirmándose así la supuesta estructura y operativa de la organización.

Sigue el canal de TODO Alicante en WhatsApp

Los siete arrestados pasaron a disposición de juzgados de Instrucción de Guardia de Alcoy y Málaga, desde donde se decretó el ingreso en prisión provisional de cinco de ellos. La investigación continúa abierta para determinar la procedencia de los efectos intervenidos y la vinculación de la empresa de transporte con otras actividades ilícitas en el ámbito internacional.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Policía investiga un presunto caso de acoso escolar a un menor de 12 años en un colegio de Alicante
  2. 2 Alicante cambia la fecha de sus mercadillos por el festivo de Todos los Santos: ¿cuándo abren?
  3. 3 Detenido a punto de coger un vuelo en Alicante tras abandonar a su hijo en un centro de menores de Donosti
  4. 4 La nueva línea circular del Tram de Alicante hacia el sur se condiciona al fin de las obras de la Estación Intermodal
  5. 5 Las obras volverán al Postiguet para ampliar el apeadero del Tram de Alicante en la Puerta del Mar
  6. 6 El recibo del agua en Alicante subirá en 2026: el Pleno ratifica cambios en la tarifa
  7. 7 La lesión de Unai Ropero queda en un susto
  8. 8 Mazón, sobre el funeral, admite que «no dejo de pensar en ello» y anuncia «una comparecencia en los próximos días»
  9. 9 Expolian un tesoro romano del mar en Alicante para ponerlo de adorno en una empresa y un jardín
  10. 10 Todo lo que tienes que saber de la Fira de Tots Sants de Cocentaina 2025: aparcamiento, horarios y actos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante Cae en Alicante una organización que traficaba con tabaco y 'gas de la risa' por Europa

Cae en Alicante una organización que traficaba con tabaco y &#039;gas de la risa&#039; por Europa