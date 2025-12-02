Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Entrada a la Audiencia Provincial de Alicante. TC

Un abogado de Alicante se enfrenta a tres años y medio de cárcel por quedarse con 371.000 euros de 22 empleados despedidos

Según la Fiscalía, el letrado recibió en su cuenta los importes reconocidos judicialmente y nunca los entregó a sus clientes, pese a tener poderes para gestionarlos en su nombre

Alejandro Hernández

Alejandro Hernández

Alicante

Martes, 2 de diciembre 2025, 18:03

Comenta

Un abogado y graduado social de Alicante se sienta este miércoles en el banquillo de acusados de la Audiencia Provincial por apropiarse de 371.000 euros en salarios de tramitación e indemnizaciones que pertenecían a 22 trabajadores despedidos a los que representaba ante los juzgados de lo Social.

Según la Fiscalía, el letrado recibió en su cuenta los importes reconocidos judicialmente y nunca los entregó a sus clientes, pese a tener poderes para gestionarlos en su nombre. El Ministerio Público solicita para él tres años y medio de prisión por un delito de apropiación indebida agravado.

La vista oral comienza este miércoles, 3 de diciembre, a las 9.30 horas en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Alicante. El juicio seguirá el jueves y viernes -4 y 5 de diciembre-.

Procesado por abusar de sus dos sobrinas

El mismo día, pero en la Sección Tercera, un hombre se enfrenta a 12 años de prisión por dos delitos continuados de abuso sexual. El Ministerio Fiscal lo acusa de someter a tocamientos en sus partes íntimas a sus dos sobrinas.

Los hechos que se juzgan en la Audiencia ocurrieron entre los años 2013 a 2021 cuando, en diferentes ocasiones, el encausado aprovechaba las visitas que hacía en casa de las víctimas -en Alicante- para abusar de ellas, que tenían entre 6 y 12 años.

Robo con violencia

Otra de las vistas orales que se celebran este miércoles en la Audiencia Provincial de Alicante -esta vez en la Sección Undécima (Elche)- enjuicia dos delitos de robo con violencia y lesiones, por los que la Fiscalía solicita siete años de prisión.

Según sostiene el Ministerio Público en su escrito de conclusiones provisionales, el acusado sustrajo con violencia 1.500 euros a otro hombre en el domicilio de un tercero, ubicado en la ciudad de Elche, el 20 de octubre de 2021.

Sigue el canal de TODO Alicante en WhatsApp

Supuestamente lo sujetó por la espalda con una cinta a la altura del cuello y lo inmovilizó para robarle el dinero que llevaba en efectivo. La víctima se revolvió y el presunto ladrón comenzó a golpearle en el pecho y el tórax, lo que le provocó lesiones de diversa índole, entre ellas la pérdida de dos piezas dentales, según la versión acusatoria.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un hombre ahogado en el puerto de Alicante
  2. 2 El socio del Real Madrid en el Bernabéu construirá en Alicante un complejo para conciertos y un nuevo estadio de fútbol
  3. 3 Nuevos food trucks, más casetas y hasta el Tren de la Navidad: así será la Feria más grande de la historia en este municipio de Alicante
  4. 4 La mejor cadena de pizzas de España está en Alicante
  5. 5 El centro de Alicante se prepara para afrontar dos días de cortes de luz
  6. 6 Mehdi Puch no jugará con el Hércules hasta enero
  7. 7 Retrasos en el TRAM de Alicante en plena hora punta por una incidencia ya resuelta
  8. 8 La ola de gripe tensiona los hospitales de Alicante: esperas, escasez de camas y el doble de ingresos diarios
  9. 9 Las cinco noticias más importantes de Alicante este lunes 1 de diciembre
  10. 10 Alicante estrena su mayor hub de recarga eléctrica para coches: 14 puntos en pleno centro

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante Un abogado de Alicante se enfrenta a tres años y medio de cárcel por quedarse con 371.000 euros de 22 empleados despedidos

Un abogado de Alicante se enfrenta a tres años y medio de cárcel por quedarse con 371.000 euros de 22 empleados despedidos