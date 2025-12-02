Un abogado de Alicante se enfrenta a tres años y medio de cárcel por quedarse con 371.000 euros de 22 empleados despedidos Según la Fiscalía, el letrado recibió en su cuenta los importes reconocidos judicialmente y nunca los entregó a sus clientes, pese a tener poderes para gestionarlos en su nombre

Un abogado y graduado social de Alicante se sienta este miércoles en el banquillo de acusados de la Audiencia Provincial por apropiarse de 371.000 euros en salarios de tramitación e indemnizaciones que pertenecían a 22 trabajadores despedidos a los que representaba ante los juzgados de lo Social.

Según la Fiscalía, el letrado recibió en su cuenta los importes reconocidos judicialmente y nunca los entregó a sus clientes, pese a tener poderes para gestionarlos en su nombre. El Ministerio Público solicita para él tres años y medio de prisión por un delito de apropiación indebida agravado.

La vista oral comienza este miércoles, 3 de diciembre, a las 9.30 horas en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Alicante. El juicio seguirá el jueves y viernes -4 y 5 de diciembre-.

Procesado por abusar de sus dos sobrinas

El mismo día, pero en la Sección Tercera, un hombre se enfrenta a 12 años de prisión por dos delitos continuados de abuso sexual. El Ministerio Fiscal lo acusa de someter a tocamientos en sus partes íntimas a sus dos sobrinas.

Los hechos que se juzgan en la Audiencia ocurrieron entre los años 2013 a 2021 cuando, en diferentes ocasiones, el encausado aprovechaba las visitas que hacía en casa de las víctimas -en Alicante- para abusar de ellas, que tenían entre 6 y 12 años.

Robo con violencia

Otra de las vistas orales que se celebran este miércoles en la Audiencia Provincial de Alicante -esta vez en la Sección Undécima (Elche)- enjuicia dos delitos de robo con violencia y lesiones, por los que la Fiscalía solicita siete años de prisión.

Según sostiene el Ministerio Público en su escrito de conclusiones provisionales, el acusado sustrajo con violencia 1.500 euros a otro hombre en el domicilio de un tercero, ubicado en la ciudad de Elche, el 20 de octubre de 2021.

Supuestamente lo sujetó por la espalda con una cinta a la altura del cuello y lo inmovilizó para robarle el dinero que llevaba en efectivo. La víctima se revolvió y el presunto ladrón comenzó a golpearle en el pecho y el tórax, lo que le provocó lesiones de diversa índole, entre ellas la pérdida de dos piezas dentales, según la versión acusatoria.

