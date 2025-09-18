Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Entrada de Bandes de las fiestas de Castalla. AP

À Punt visita los Moros y Cristianos de Castalla

El programa 'Terra de Festes' también pasará por las fiestas de Zorita y l'Olleria

Inés Rosique

Alicante

Jueves, 18 de septiembre 2025, 13:20

Como cada viernes, las fiestas de tres pueblos de la Comunitat se convierten en los protagonistas de la noche en la televisión valenciana con el programa 'Terra de festes'. En esta ocasión el viernes 19 de septiembre, a las 22.30 horas, los espectadores podrán vivir y trasladarse a las fiestas de Castalla, Zorita del Maestrazgo y l'Olleria.

En el pueblo alicantino, Castalla, el presentador Ferran Cano junto con la reportera Julia Costa vivirán en primera persona las fiestas de Moros y Cristianos en honor a la Virgen de la Soledad. En el pueblo participarán de actividades como el acto matinal, el pregón o l'arranc de les bandes.

Además, en las pantallas se podrá ver una entrevista con el alcalde del municipio, Jesús López, momentos antes de disparar la mascletà. También hablarán con el protagonista de la rodella, Pau, que representa a la figura del ángel y con su abuela, Finita, que es la capitana de la comparsa Piratas.

Por otro lado y en el mismo municipio, el reportero Ernesto Peretó se adentrará en la celebración de los cincuenta años de la escuadra El Roscón. También asistirá a la procesión nocturna en la que se incluye la presencia de los arcabuceros.

En el mismo programa el equipo de Terra también se desplazará a Zorita del Maestrazgo donde se celebran las fiestas de la Virgen de Balma. Los espectadores podrán vivir el acto principal que es la romería de la Virgen que recorre las calles del pueblo hasta llegar al santuario. Una vez en el enclave se representa la 'lucha del ángel y el demonio'.

Por último en l'Olleria también asistirán a las fiestas de moros y cristianos en las que participan de forma activa 16 filaes. Durante este reportaje también se conocerá el XIII Concurso Entrada de Bandes de Música en las que participan l'Agrupació Escola Musical La Nova y bandas de municipios vecinos.

