Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Mascletà de las Hogueras: el rugido de la bestia ensordece la plaza de España de Alicante

Liberado el conocido alucinero 'Niño Juan' tras su secuestro el viernes en Madrid

Al llegar al lugar donde se produjeron los hechos en la noche del viernes, los agentes encontraron un vehículo abandonado con impactos de bala

EP

Domingo, 2 de noviembre 2025, 14:55

Comenta

El reincidente alucinero Juan María Gordillo Plaza, conocido como el 'Niño Juan', fue liberado este sábado tras haber sido secuestrado la noche del viernes, según han indicado fuentes cercanas a la investigación.

Policía Nacional había desplegado al Grupo 12 de Secuestros por un tiroteo ocurrido la noche del viernes en Carabanchel, donde un vehículo sufría varios impactos de bala y habría sido secuestrado el ocupante, siendo liberado ayer. Según las citadas fuentes, se trataría del conocido alucinero.

Al llegar, los agentes encontraron un vehículo abandonado en la vía pública, con impactos de bala pero sin nadie en su interior. Al parecer, tres coches habrían alcanzado a este vehículo, sacado a la fuerza al conductor y huido del lugar, según han informado fuentes policiales.

El 'Niño Juan' cuenta con más de 20 años en el mundo de la delincuencia y entre sus antecedentes se encuentran su detención en 2010 en Francia por planificar un robo por encargo de una organización criminal china en el castillo-museo de Fontainebleau.

En febrero de 2018 era arrestado tras caer una banda dedicada al robo de terminales electrónicos y móviles en coches y camiones, en 2013 también lo fue en un chalet de El Berrueco por delitos en distintas localidades de la región y provincias limítrofes. Hace dos años caía también al desarticularse un grupo criminal de cinco alucineros especializados en robos con fuerza de naves industriales y camiones.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cortes de tráfico en la plaza de toros de Alicante por la mascletà de las Hogueras: calles y horarios
  2. 2 La Aemet anuncia la llegada de un nuevo frente frío a Alicante con mínimas de cinco grados
  3. 3 Muere una mujer de 42 años en un grave accidente en la N-332 en Orihuela
  4. 4 Una visita a El Campello «más cara que unas vacaciones en el Caribe»: la multa a la que se enfrentan por tirar muebles al contenedor
  5. 5 ¡Aviso a pasajeros! Ocho autobuses cambian su ruta por la mascletà de las Hogueras de Alicante
  6. 6 Maribel Vilaplana sale del hospital
  7. 7 Cortes de luz en Alicante: apagones de hasta siete horas en el centro y la playa de San Juan
  8. 8 Dos detenidos por robar 700 euros en un par de lavanderías exprés de Alicante durante la noche de Halloween
  9. 9 Mazón negocia su salida mientras el PPCV propone a Mompó y Génova quiere a Catalá
  10. 10 Las cinco noticias más destacadas de este sábado 1 de noviembre en Alicante

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante Liberado el conocido alucinero 'Niño Juan' tras su secuestro el viernes en Madrid

Liberado el conocido alucinero &#039;Niño Juan&#039; tras su secuestro el viernes en Madrid