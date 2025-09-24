Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

El insólito vídeo de una joven paseando una paloma en Torrevieja que se ha vuelto viral. TikTok: @nadiaromeroo_

El insólito vídeo de una joven paseando una paloma en Torrevieja que se ha vuelto viral: «Cuando tu perro está ocupado»

Las imágenes ya acumulan miles de visualizaciones en redes sociales y han generado todo tipo de opiniones

Ana de Dios

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 18:54

Las redes sociales son testigos de imágenes insólitas que parecen sacadas de una comedia. Escenas que, de no estar grabadas, costaría creer que realmente sucedieron. Un buen ejemplo de ello ocurrió en 2023, cuando se hizo viral un vídeo registrado por una camionera en la pedanía caravaqueña de Barranda. En las imágenes se podía ver a siete personas subidas al techo de un todoterreno y, como si la situación no fuera ya lo bastante llamativa, iban lanzando petardos y distintos elementos de pirotecnia al paso de otros automóviles. Y lo cierto es que la lista es bastante amplia.

Sin embargo, cuando creemos que ya lo hemos visto todo y que nada puede sorprendernos más, aparecen en estas plataformas nuevos vídeos que rozan lo surrealista. Algo parecido ha ocurrido en los últimos días con unas imágenes que recuerdan, de algún modo, a aquellas anécdotas del confinamiento en las que algunas personas, con tal de salir de casa, llegaban a sacar a pasear muñecos de peluche o perros de juguete como si fueran mascotas.

https://www.tiktok.com/@nadiaromeroo_/video/7552321413936352534

En este caso, la curiosa escena se ha grabado en Torrevieja. En el vídeo, difundido por la usuaria de TikTok @nadiaromeroo_, se puede ver a una joven paseando tranquilamente con su 'mascota'. A primera vista, todo parece normal, hasta que los usuarios se percatan de que no se trata de un perro, como sería lo habitual, sino de una paloma. El animal aparece sujeto con un pequeño arnés mientras camina junto a su dueña.

El vídeo, acompañado con la descripción irónica «cuando tu perro está ocupado y solo queda la paloma», supera ya las 400.000 visualizaciones y ha provocado todo tipo de comentarios. Algunos usuarios reaccionaron entre risas: «Nunca lo verás todo en esta vida si no vas a Torrevieja», escribía uno.

Otros, en cambio, optaron por interpretar la escena con más seriedad, especulando que la paloma podría haber sufrido algún accidente que le impidiera volar. «Puede ser que solo camine y ella, para que se desestrese, le pone un arnés y la saca a pasear», reflexionaba otro. Incluso alguien señaló que parecía faltarle un ala, lo que justificaría este peculiar paseo por las calles de Torrevieja.

