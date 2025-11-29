Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

José Luis Olivas Martínez, en una imagen de archivo. LP

La Generalitat declarará luto oficial por el fallecimiento del expresident José Luis Olivas

Durante la jornada del 30 de noviembre las banderas ondearán a media asta en los edificios públicos dependientes de la Generalitat en señal de respeto

Alicante

Sábado, 29 de noviembre 2025, 19:11

La Generalitat declarará luto oficial en la Comunitat Valenciana el domingo 30 de noviembre con motivo del fallecimiento de José Luis Olivas Martínez, expresident de la Generalitat.

Olivas desempeñó el cargo de president entre julio de 2002 y junio de 2003. Asimismo, fue diputado en Les Corts desde 1995 hasta 2003, conseller de Economía y Hacienda entre 1995 y 1999 y vicepresident del Consell desde 1999 hasta 2002.

Durante la jornada de luto oficial las banderas ondearán a media asta en los edificios públicos dependientes de la Generalitat, en señal de respeto y pésame.

Además, el Consell invita al conjunto de las instituciones valencianas a secundar esta medida y a arriar sus banderas a media asta en sus sedes oficiales.

Con este gesto, la Generalitat, en nombre del pueblo valenciano, manifiesta su profundo pesar por esta irreparable pérdida y traslada su sentido pésame a la familia y allegados del expresident.

