Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una niña come un helado. TA

Un estudio de la UMH avisa: los niños que más ultraprocesados comen son los que más televisión consumen

Los investigadores revelan que los menores de 4 años ingieren diariamente 414 gramos de este tipo de alimentos, lo que supone un 33% de la dieta total

Inés Rosique

Alicante

Jueves, 25 de septiembre 2025, 17:19

Los niños y niñas de 4 años consumen en España, de media, 414 gramos de alimentos ultraprocesados al día, según advierten investigadores de la Unidad de Epidemiología de la Nutrición de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche. Esta cantidad supone un 33% de la ingesta total de comida diaria.

El trabajo pretendía identificar los principales factores que influyen en el consumo de este tipo de alimentos. Así, se ha demostrado que hay factores maternos, socio-demográficos y de estilo de vida que afectan a las conductas alimentarias. Para poder demostrarlo se ha estudiado a 1.736 parejas y a sus hijos.

Noticias relacionadas

La UMH celebra la Noche Europea de las Investigadoras 2025 con ciencia, música y talleres

La UMH celebra la Noche Europea de las Investigadoras 2025 con ciencia, música y talleres

Las neuronas lentas copian a las neuronas excitadas, según un estudio de la UMH

Las neuronas lentas copian a las neuronas excitadas, según un estudio de la UMH

Los resultados han acreditado que los niños que tienen una mayor exposición diaria a la televisión (más de una hora y media al día) son los que más consumen alimentos ultraprocesados. También se ha visto que afecta la alimentación de la madre durante el embarazo, pues los hijos de aquellas que han consumido más alimentos de estas características también tienden a consumirlos en mayor proporción. Por último, han destacado que los menores a cargo de madres que tienen menos de 30 años son los que menos ultraprocesados consumen.

Además, los investigadores han revelado que los productos lácteos ultraprocesados como los helados, las natillas o la nata son los que más se consumen. En total, representan un 44,3%. Les siguen las bebidas azucaradas y los zumos industriales con un 17,8% y los dulces y la repostería industrial con un 16,5%.

Sigue el canal de TODO Alicante en WhatsApp

La investigación ha sido liderada por el profesor Jesús Vioque y publicada en la revista 'Appetite'. Estos hallazgos refuerzan el compromiso del grupo Epinut y de sus instituciones (UMH, el Instituto de Investigación Sanitaria y Biomédica de Alicante y el Centro de Investigación Biomédica en Red de Epidemiología y Salud Pública) con la investigación epidemiológica en nutrición, mediante evidencias sólidas para orientar futuras políticas de prevención en salud basadas en la disminución de factores de riesgo modificables, especialmente en la infancia, destacan desde la universidad.

Publicidad

Top 50
  1. 1 ¿Qué tiempo hará en Alicante en otoño? Aemet hace su predicción
  2. 2 El nuevo macroespacio de música en directo y conciertos en el puerto de Alicante arranca su primera temporada
  3. 3 Más de 260.000 euros en ayudas para favorecer la integración de residentes extranjeros en la provincia de Alicante
  4. 4 Alicante transforma el sector de la calle Trento en un gran espacio terciario para comercios y servicios
  5. 5 Un municipio alicantino crea su propia moneda digital para impulsar las ventas del comercio tradicional
  6. 6 El insólito vídeo de una joven paseando una paloma en Torrevieja que se ha vuelto viral: «Cuando tu perro está ocupado»
  7. 7 Muere ahogado un joven de 18 años en la playa del Cocó
  8. 8 Entra en vigor la rebaja del IBI en Alicante: estas son las bonificaciones y ahorros
  9. 9 San Vicente proyecta un nuevo barrio con más de un millar de viviendas
  10. 10 Las cinco noticias más destacadas de este miércoles 24 de septiembre en Alicante

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante Un estudio de la UMH avisa: los niños que más ultraprocesados comen son los que más televisión consumen

Un estudio de la UMH avisa: los niños que más ultraprocesados comen son los que más televisión consumen