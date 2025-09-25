Un estudio de la UMH avisa: los niños que más ultraprocesados comen son los que más televisión consumen Los investigadores revelan que los menores de 4 años ingieren diariamente 414 gramos de este tipo de alimentos, lo que supone un 33% de la dieta total

Inés Rosique Alicante Jueves, 25 de septiembre 2025, 17:19

Los niños y niñas de 4 años consumen en España, de media, 414 gramos de alimentos ultraprocesados al día, según advierten investigadores de la Unidad de Epidemiología de la Nutrición de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche. Esta cantidad supone un 33% de la ingesta total de comida diaria.

El trabajo pretendía identificar los principales factores que influyen en el consumo de este tipo de alimentos. Así, se ha demostrado que hay factores maternos, socio-demográficos y de estilo de vida que afectan a las conductas alimentarias. Para poder demostrarlo se ha estudiado a 1.736 parejas y a sus hijos.

Los resultados han acreditado que los niños que tienen una mayor exposición diaria a la televisión (más de una hora y media al día) son los que más consumen alimentos ultraprocesados. También se ha visto que afecta la alimentación de la madre durante el embarazo, pues los hijos de aquellas que han consumido más alimentos de estas características también tienden a consumirlos en mayor proporción. Por último, han destacado que los menores a cargo de madres que tienen menos de 30 años son los que menos ultraprocesados consumen.

Además, los investigadores han revelado que los productos lácteos ultraprocesados como los helados, las natillas o la nata son los que más se consumen. En total, representan un 44,3%. Les siguen las bebidas azucaradas y los zumos industriales con un 17,8% y los dulces y la repostería industrial con un 16,5%.

La investigación ha sido liderada por el profesor Jesús Vioque y publicada en la revista 'Appetite'. Estos hallazgos refuerzan el compromiso del grupo Epinut y de sus instituciones (UMH, el Instituto de Investigación Sanitaria y Biomédica de Alicante y el Centro de Investigación Biomédica en Red de Epidemiología y Salud Pública) con la investigación epidemiológica en nutrición, mediante evidencias sólidas para orientar futuras políticas de prevención en salud basadas en la disminución de factores de riesgo modificables, especialmente en la infancia, destacan desde la universidad.