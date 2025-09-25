Las cinco noticias más destacadas de este jueves 25 de septiembre en Alicante TodoAlicante resume la jornada a través de cinco noticias que han marcado la actualidad del día

Jueves, 25 de septiembre 2025

La redacción de TodoAlicante prepara un resumen de la jornada con las cinco noticias que han marcado la actualidad de la provincia este jueves 25 de septiembre.

1 El pleno de Alicante es incapaz de alcanzar un acuerdo para condenar la masacre de Palestina

«Nadie parece dispuesto a superar los listones políticos y no somos capaces de hacer una condena a una crisis humanitaria que no tiene más calificativo que injusta». Con estas palabras, entre lamento y hastío, ha cerrado el alcalde de Alicante, Luis Barcala, el pleno municipal de septiembre después de que los grupos políticos no hayan sido capaces de condenar la masacre de Gaza en una declaración institucional unánime. Pincha aquí para leer la noticia completa.

2 Las hipotecas se disparan en Alicante: 2.243 firmas y más de 304 millones de euros concedidos en un mes

El sector inmobiliario vive un momento dulce. Cada mes se registran más y más compraventas, con niveles no vistos desde antes de la burbuja inmobiliaria. Las buenas condiciones crediticias y los ajustes de los tipos de interés por parte del Banco Central han disparado este 2025 la concesión de hipotecas, que llevaba estacanda varios años debido a la crisis inflacionista. Clica aquí para leer la noticia completa.

3 Entra en vigor la rebaja del IBI en Alicante: estas son las bonificaciones y ahorros

El pleno del Ayuntamiento de Alicante ha aprobado este jueves el cambio en la ordenanza del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) por el que se bajará esta tasa municipal que afecta a las viviendas. Más de 336.000 viviendas y locales de Alicante se beneficiarán de la rebaja el próximo año, que entrará en vigor una vez se publique en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP). Clica aquí para leer la noticia completa

.

4 Corte en el Cercanías de Alicante por obras de renovación de la línea

El Ministerio de Transportes y el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) efectuarán obras de renovación de la línea ferroviaria en el tramo entre San Gabriel, en término municipal de Alicante, y Torrellano, en Elche. Estos trabajos interrumpirán la circulación de los trenes de Cercanías de la línea C1 y también afectarán a los servicios de Media Distancia. Clica aquí para leer la noticia completa.

5 El 'agujero negro' que amenaza la seguridad vial entre dos importantes municipios alicantino

Hace un par de semanas se produjo un apagón en un tramo de la carretera CV-821, que conecta los municipios de Sant Joan d'Alacant y Mutxamel. Concretamente, en el trayecto comprendido entre la desviación hacia el Camino del Pino y el almacén de butano, aproximadamente un kilómetro que permanece completamente a oscuras desde entonces, con todas sus farolas fuera de servicio. Clica aquí para leer la noticia completa.

