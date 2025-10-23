Carmencita recauda 10.000 euros para Alicante Gastronómica Solidaria

Todo Alicante Alicante Jueves, 23 de octubre 2025, 11:32 Comenta Compartir

La empresa alicantina Carmencita, ubicada en Novelda, ha logrado recaudar 9.663 euros en la última edición de Alicante Gastronómica con la iniciativa Tapas Solidarias. Esta cantidad se destinará íntegramente a Alicante Gastronómica Solidaria.

En un comunicado, ha subrayado que se trata de un «récord absoluto que confirma que este proyecto es un excelente vehículo para dar apoyo a los que más lo necesitan» y ha recordado que instaló un estand paralelo, a pocos metros del espacio principal de la feria, donde más de 700 personas participaron degustando sus tapas solidarias, elaboradas por el equipo de cocina de Carmencita con la colaboración de personal de diferentes áreas de la compañía.

Cada tapa servida se transformó en una pequeña aportación a esta causa que forma parte de su compromiso social. Además, se sirvieron más de 2.000 cafés, enriquecidos con la nueva gama de especias para café, Spice Coffee, cuyo importe íntegro también irá íntegramente destinado a Alicante Gastronómica Solidaria.

Esta entidad solidaria, impulsada por Jesús Navarro Alberola, director general de la compañía, nació en plena pandemia con el objetivo «claro» de «cocinar para quienes más lo necesitan». Desde entonces, la asociación ha repartido más de un millón y medio de comidas «gracias al esfuerzo de cientos de voluntarios y al apoyo de empresas y entidades que comparten la misma convicción»: que la gastronomía puede «transformar vidas».

Para Navarro, esta iniciativa supone «reafirmar» el «compromiso de apoyo constante» de la empresa «a todos aquellos colectivos que más necesitan ayuda». «El objetivo que nos impulsa es seguir tendiendo puentes a los más vulnerables y lograr que ese millón y medio de comidas se conviertan en varios millones más», ha apuntado.