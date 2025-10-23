Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Torrecilla: «Lo del match ball lo dijo la prensa, no el club»
Dos voluntarios de Alicante Gastronómica Solidaria. AGS

Carmencita recauda 10.000 euros para Alicante Gastronómica Solidaria

Más de 700 personas participaron degustando sus tapas solidarias en Alicante Gastronómica

Todo Alicante

Todo Alicante

Alicante

Jueves, 23 de octubre 2025, 11:32

Comenta

La empresa alicantina Carmencita, ubicada en Novelda, ha logrado recaudar 9.663 euros en la última edición de Alicante Gastronómica con la iniciativa Tapas Solidarias. Esta cantidad se destinará íntegramente a Alicante Gastronómica Solidaria.

En un comunicado, ha subrayado que se trata de un «récord absoluto que confirma que este proyecto es un excelente vehículo para dar apoyo a los que más lo necesitan» y ha recordado que instaló un estand paralelo, a pocos metros del espacio principal de la feria, donde más de 700 personas participaron degustando sus tapas solidarias, elaboradas por el equipo de cocina de Carmencita con la colaboración de personal de diferentes áreas de la compañía.

Cada tapa servida se transformó en una pequeña aportación a esta causa que forma parte de su compromiso social. Además, se sirvieron más de 2.000 cafés, enriquecidos con la nueva gama de especias para café, Spice Coffee, cuyo importe íntegro también irá íntegramente destinado a Alicante Gastronómica Solidaria.

Esta entidad solidaria, impulsada por Jesús Navarro Alberola, director general de la compañía, nació en plena pandemia con el objetivo «claro» de «cocinar para quienes más lo necesitan». Desde entonces, la asociación ha repartido más de un millón y medio de comidas «gracias al esfuerzo de cientos de voluntarios y al apoyo de empresas y entidades que comparten la misma convicción»: que la gastronomía puede «transformar vidas».

Sigue el canal de TODO Alicante en WhatsApp

Para Navarro, esta iniciativa supone «reafirmar» el «compromiso de apoyo constante» de la empresa «a todos aquellos colectivos que más necesitan ayuda». «El objetivo que nos impulsa es seguir tendiendo puentes a los más vulnerables y lograr que ese millón y medio de comidas se conviertan en varios millones más», ha apuntado.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Derriban el edificio del antiguo Sfera de Maisonnave para levantar un nuevo gigante comercial en Alicante
  2. 2 El delicioso negocio que hace Alicante con el antiguo quiosco Peret
  3. 3 Nueva duración para las mascletàs de las Hogueras de Alicante y sin sitio aún para los castillos de fuegos
  4. 4 Angustioso rescate en Alicante: un anciano pasa cuatro horas atrapado tras caer por el Benacantil
  5. 5 Hasta 64 personas investigadas por la trama de construcción de asentamientos ilegales en las partidas rurales de Alicante
  6. 6 Así detiene la Policía a dos fugitivos en plena calle de un municipio de Alicante
  7. 7 La Aemet activa la alerta amarilla por viento en Alicante mientras las noches tropicales baten el récord histórico
  8. 8 Un pequeño pueblo de 171 habitantes es el municipio con las rentas más altas de Alicante
  9. 9 El Hércules golea (3-0) en homenaje a Solde y toma impulso
  10. 10 El municipio de Alicante en el que disfrutar de la ruta de la tapa este fin de semana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante Carmencita recauda 10.000 euros para Alicante Gastronómica Solidaria

Carmencita recauda 10.000 euros para Alicante Gastronómica Solidaria