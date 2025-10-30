Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Paquete de gofres afectado. Facua

Alerta alimentaria en Alicante por la presencia de plásticos azules en un lote de gofres de una marca belga

La Aesan ha emitido la alerta en distintos territorios, entre ellos en la Comunitat, donde se está comercializando este paquete

Óscar Bartual Bardisa

Óscar Bartual Bardisa

Alicante

Jueves, 30 de octubre 2025, 12:14

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha emitido una alerta por la presencia de plásticos azules en un lote de gofres de una conocida marca belga. La agencia ha tenido conocimiento de este problema a través de una notificación de las autoridades sanitarias de la Comunidad de Madrid, según informa Facua en un comunicado.

En concreto el lote afectado es el 171225G del Gofre belga 250g (x5), de una conocida marca de Bélgica, con código de barras 5410126002003 y fecha de caducidad del 17 de diciembre de 2025. Este producto viene envasado en paquetes de cinco gofres y con un peso de 250 gramos.

Según la Aesan, la distribución inicial se ha producido en las comunidades autónomas de Andalucía, Aragón, Islas Baleares, Cataluña, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid y País Vasco, si bien no es descartable que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas.

La información ha sido trasladad a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri) para tratar de verificar con la mayor celeridad posible la retirada de los productos afectados de los lineales.

Como medida de precaución, «se recomienda a las personas que tengan en su domicilio los gofres belgas afectados por esta alerta que se abstengan de consumirlos», insisten desde Facua.

