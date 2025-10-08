Vithas bate su récord con 20 galardones en los Best Spanish Hospitals Awards El grupo consolida su posición de liderazgo en calidad asistencial y eficiencia con el reconocimiento de trece hospitales

Vithas consolida su posición de liderazgo en calidad asistencial y eficiencia como han vuelto a demostrar los Best Spanish Hospitals Awards (BSH), en los que ha batido su propio récord. En esta séptima edición, trece hospitales del grupo han recibido un total de 20 galardones, mejorando los resultados obtenidos el año anterior. De estos veinte galardones, seis han sido premios y 14 diplomas como finalistas, haciendo de Vithas el grupo más galardonado por séptimo año consecutivo.

Organizados por la consultora sanitaria Higia Benchmarking, los premios BSH analizan hasta 53 indicadores objetivos de calidad asistencial, adecuación, eficiencia e indicadores especiales, aplicados según corresponda a cada uno de los hasta 110 procesos clínicos identificados para cada centro. De este modo, un hospital podría llegar a disponer de más de 5.000 resultados evaluados. Esta información detallada es muy útil para identificar áreas de excelencia y áreas de mejora en la gestión clínica del hospital.

En esta séptima edición han competido un total de 149 hospitales públicos (60%) y privados (40%) de 15 Comunidades Autónomas en las tres áreas de actividad principal: área médica, área quirúrgica y área materno infantil. También se han evaluado cuatro áreas de participación opcional como UCI, urgencias, costes hospitalarios y Evaluación Sanitaria Basada en Valor (ESBV), esta última en dos procesos clínicos concretos: cataratas y partos. Sólo el 42% de los hospitales participantes obtiene algún premio.

«Los resultados conseguidos en esta séptima edición de los premios BSH es un nuevo aval a que nuestro compromiso de compañía con la calidad asistencial no es solo aspiracional, sino medible y evaluable en base a datos y criterios objetivos, como demuestra este ejercicio de benchmarking sanitario externo que son los Premios BSH. Mi agradecimiento a cada una de los 12.600 profesionales que trabajan en Vithas por su compromiso con la excelencia», afirma el Dr. Pedro Rico, director general de Vithas.

Por su parte, el Dr. David Baulenas, director corporativo Asistencial de Vithas, ha destacado que «mejorar los resultados conseguidos en la anterior edición de los Premios BSH, cuando también fuimos el grupo más galardonado, evidencia que en Vithas, la calidad asistencial no es un objetivo en sí, sino un proceso de mejora permanente y una forma de entender la asistencia sanitaria. Detrás de los veinte galardones que han recibido los hospitales Vithas hay mucho talento, esfuerzo y dedicación».

En esta séptima edición de los premios BSH, Vithas ha recibido un total de 20 galardones, de los que 6 han sido un primer premio y 14 han sido diplomas. Esto supone un récord histórico para Vithas y sitúa al grupo como el más premiado una edición más.

En las áreas de actividad principal, el Hospital Vithas Alicante ha ganado el primer premio en la categoría de procesos médicos; el Hospital Vithas Almería ha sido el mejor centro en procesos materno-infantiles y el Hospital Vithas Lleida ha ocupado la primera posición en procesos quirúrgicos. Además, Vithas Alicante, Vithas Xanit Internacional, Vithas Valencia Consuelo y Vithas Granada han conseguido diplomas en el área quirúrgica; Vithas Almería y el Hospital Universitario Vithas Madrid Aravaca han hecho lo propio en el área médica; y Vithas Lleida y el Hospital Universitario Vithas Las Palmas también han recibido un diploma en el área materno infantil.

Los hospitales del grupo Vithas también han sido premiados en las áreas de participación opcional. Así, los hospitales Vithas Valencia Consuelo y Vithas Valencia 9 de Octubre han ocupado la primera posición en la categoría de costes, y el Hospital Universitario Vithas Madrid Arturo Soria se ha situado en primer lugar en la categoría de UCI. Otros hospitales como Vithas Almería y Vithas Málaga han obtenido diplomas en la ESBV de cataratas; el Hospital Universitario Vithas Madrid Aravaca ha conseguido diplomas en UCI y en la ESBV de partos; y Vithas Sevilla y Vithas Aguas Vivas han recibido un diploma en el área de costes.

A la entrega de los premios Best Spanish Hospital Awards, celebrada en Barcelona y clausurada por Alfredo García, director del Servicio Catalán de Salud, han asistido en representación de Vithas: el doctor David Baulenas, director corporativo de Asistencia, Calidad e Innovación del grupo; Laura Cid, directora de área de Calidad Corporativa; Javier Villalón, director de área de Gestión Corporativa; Pepe Bouza, director de Comunicación; Alejandro Cañamaque y la doctora María Jesús Cano, director gerente y directora médica de Vithas Alicante, respectivamente; Manuel Sánchez, director gerente, y la doctora Pilar Cabrera, directora médica, de Vithas Almería; Jorge Rodríguez y Cristina AIge, director asistencial y supervisora del bloque quirúrgico de Vithas Lleida, respectivamente; Yolanda Herrero, directora gerente Vithas Valencia Consuelo y Vithas Aguas Vivas; Manuel Angoso, director médico de Vithas Valencia Consuelo; José Alfonso Rubio, jefe de UCI del Hospital Universitario Vithas Madrid Arturo Soria; el director gerente de Vithas Granada, José Luis Salcedo; y José Luis Rey, director gerente de Vithas Valencia 9 de Octubre.

El grupo Vithas está integrado por 22 hospitales y 39 centros médicos y asistenciales distribuidos por 14 provincias. Los 12.600 profesionales que conforman Vithas lo han convertido en uno de los líderes de la sanidad española. Además, el grupo integra a la Fundación Vithas, Vithas Red Diagnóstica y la central de compras PlazaSalud.

Vithas, respaldada por el grupo Goodgrower, fundamenta su estrategia corporativa en la calidad asistencial acreditada, la experiencia paciente, la investigación y la innovación y el compromiso social y medioambiental.

