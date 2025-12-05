El Teléfono de la Esperanza de Alicante lanza una campaña para aumentar su equipo de voluntarios Se buscan apoyos en contabilidad, informática y captación de recursos para formar parte de un grupo del que ya forman parte 50 personas

Pau Sellés Alicante Viernes, 5 de diciembre 2025, 19:01 Comenta Compartir

El Teléfono de la Esperanza ha activado una campaña nacional para aumentar su equipo de voluntarios. Esta búsqueda de voluntarios también se traslada a la sede que la entidad tiene en Alicante, para la que se buscan apoyos en contabilidad, informática y captación de recursos.

Las nuevas incorporaciones se integrarán a un equipo de casi 50 personas voluntarias en Alicante, con orientación y acompañamiento desde el inicio, y participación ajustada a la disponibilidad de cada voluntario. Las personas interesadas pueden informarse e inscribirse a través de la web del Teléfono de la Esperanza o contactando directamente con la sede de Alicante en el 965 12 09 52.

La campaña se lanza con motivo del Día Internacional del Voluntariado que se celebra el próximo 5 de diciembre. En lo que va de año, la oenegé ha atendido más de 140.000 llamadas y realizado cerca de 6.000 intervenciones por chat, sin contar los otros canales de intervención de los que disponen. Estas cifras refuerzan el papel del voluntariado como motor fundamental de impacto social ámbito tan crucial como la salud mental.

«Queremos que todas las personas interesadas en apoyar la salud mental sepan que siempre hay un lugar para ellas. Si alguien no se siente del todo seguro para realizar atención directa, existen muchas otras formas igual de valiosas de contribuir. En nuestra organización, cada gesto cuenta y cada persona voluntaria encuentra su sitio», afirma Mónica Giráldez, vocal del Área de Atención al Voluntariado y presidenta de la sede de Granada.

De cara a 2026, declarado por la Asamblea General de la ONU como Año Internacional del Voluntariado para el Desarrollo Sostenible, el voluntariado en el Teléfono de la Esperanza cobra un sentido adicional: quienes se incorporan contribuyen directamente al avance de los ODS, en especial al ODS 3 (Salud y bienestar), donde la salud mental es una prioridad.