Personal TSS que ha ejercido su derecho a huelga en el Hospital Verge dels Lliris de Alcoi. TA

Los Técnicos Superiores Sanitarios acusan a Sanidad de «boicotear» su derecho a huelga

Aseguran que se están viendo obligados a realizar labores no urgentes, las cuales exceden los servicios mínimos pactados

Pau Sellés

Alicante

Viernes, 31 de octubre 2025, 16:52

Comenta

Este viernes ha tenido lugar la segunda de las cuatro jornadas de huelga previstas por los Técnicos Superiores Sanitarios en todo el país. El colectivo, a través de su colegio profesional en la Comunitat Valenciana, acusa a la Conselleria de Sanidad de «boicotear» su derecho a huelga. Argumentan que estos profesionales se están viendo obligados a realizar tareas por encima de lo fijado en el acuerdo de servicios mínimos.

Algunas de estas tareas consisten en el procesado de muestras procedentes de centros de salud, de especialidades y de centros sanitarios integrados que no corresponden a pacientes prioritarios —es decir, oncológicos, hematológicos, pediátricos o que padezcan enfermedades graves o se encuentren en situación de riesgo vital—.

Las citadas muestras son las que debe procesar el personal TSS de la sección de 'programado', para lo cual la Dirección General de Trabajo había fijado un 50 % de la plantilla total de dicha unidad. No obstante, según explican, esa mitad de la plantilla está asumiendo una carga de trabajo propia de un día ordinario, sin limitarse únicamente a las muestras urgentes.

Vía judicial

El colectivo denuncia este tipo de «incumplimientos» en los servicios de Radiología de hospitales alicantinos como el General de Elche, el de la Vega Baja o el Universitario de Sant Joan d'Alacant. «Nuestros equipos jurídicos ya están recibiendo todas las anomalías surgidas para interponer las demandas judiciales oportunas contra los responsables de esta barbaridad», explican desde la entidad colegial.

Entre los motivos que esgrimen para acudir a la huelga se encuentran los pagos pendientes como Grupo B desde el año 2008; la activación de la comisión para la transformación de sus enseñanzas actuales en universitarias; la definición del nivel V del Estatuto Marco, donde se señale la necesidad de un título habilitante para ejercer la profesión; así como la creación de la categoría oficial de Técnico Superior Coordinador en toda España, con dependencia exclusiva de la Dirección Médica.

