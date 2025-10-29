Los Técnicos Superiores Sanitarios de Alicante están llamados a la huelga este jueves Será el primero de cuatro días de paro para evidenciar sus reivindicaciones salariales

Pau Sellés Alicante Miércoles, 29 de octubre 2025, 17:15

Los Técnicos Superiores Sanitarios (TSS) de Alicante y el resto del país están llamados a secundar cuatro jornadas de huelga que arrancan este jueves y viernes, y que continuarán los próximos 3 y 4 de noviembre. Justifican el paro por la «falta de cumplimiento» por parte del Ministerio de Sanidad, Hacienda y las Consejerías de Salud de las comunidades autónomas de los acuerdos adquiridos en junio sobre la inclusión de las demandas del colectivo en el borrador del Estatuto Marco.

Coincidiendo con la primera jornada de huelga, tendrán lugar jornadas de permanencia y ocupaciones simbólicas en los centros sanitarios desde las 15:00 horas, informando a los pacientes sobre los motivos de la huelga. El punto álgido de esta convocatoria será una gran manifestación en Madrid el próximo 3 de noviembre, a partir de las 12 horas.

¿Qué labor ejercen los TSS?

Los Técnicos Superiores Sanitarios son los profesionales responsables de realizar las pruebas diagnósticas, los tratamientos radioterápicos, entre otros, así como los cribados poblacionales y las técnicas especializadas que permiten detectar, confirmar y tratar enfermedades.

Así, recuerdan que sin su trabajo «el sistema se paraliza». «Lo ocurrido recientemente en Andalucía es un ejemplo claro de lo que sucede cuando se desprecia esta labor esencial: pruebas suspendidas, cribados detenidos y pacientes sin diagnóstico. Pese a esta realidad, el Gobierno central y las comunidades autónomas continúan ignorando las reivindicaciones de un colectivo imprescindible para la salud pública», explican en un comunicado.

«No se puede sostener un sistema sanitario moderno, tecnológico y eficaz sin reconocer ni actualizar las titulaciones y condiciones laborales de quienes lo hacen posible» Reivindicación de los técnicos superiores sanitarios

Los TSS afirman que no quieren paralizar la sanidad, pero se ven en la obligación de hacerlo. «No se puede sostener un sistema sanitario moderno, tecnológico y eficaz sin reconocer ni actualizar las titulaciones y condiciones laborales de quienes lo hacen posible desde los laboratorios, los servicios de radiología, anatomía patológica, radioterapia, medicina nuclear, documentación sanitaria... Esta huelga no es solo una medida laboral, sino una llamada de alerta a la sociedad y a las administraciones», añade.

El Sindicato Estatal de Técnicos Superiores Sanitarios había interpuesto una demanda judicial ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) para la suspensión de los servicios mínimos fijados por la Dirección General de Trabajo de la Generalitat Valenciana de cara a la huelga. Sin embargo, el tribunal ha desestimado la demanda, atendiendo al carácter esencial de los servicios sanitarios que prestan estos profesionales.