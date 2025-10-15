Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Reciente manifestación de médicos en Alicante. Shootori

El Sindicato Médico exige la apertura 24 h de los PAC en Alicante para aliviar la saturación en centros de salud

Aseguran que la presión asistencial en la Atención Primaria es «insostenible», con agendas de hasta 60 pacientes por turno

Pau Sellés

Pau Sellés

Alicante

Miércoles, 15 de octubre 2025, 14:44

La Atención Primaria en la Comunitat Valenciana «está al límite». Así lo denuncia el Sindicato Médico CESM-CV, que reclama a la Conselleria de Sanidad la apertura inmediata y permanente, 24 horas al día y siete días a la semana, de los Puntos de Atención Continuada (PAC/PAS). Según la organización, esta medida es «la única solución real» para frenar la saturación de los centros de salud y garantizar una atención segura tanto para pacientes como para profesionales.

Desde el sindicato explican que los médicos de familia y pediatras viven una situación «insostenible», con consultas masificadas y agendas interminables que pueden alcanzar hasta 60 pacientes por turno. «No se puede ofrecer una atención de calidad cuando los recursos son insuficientes y el tiempo no da para más», advierten.

Consultas sin cita

Aunque las citas se gestionan con cita previa, los facultativos están obligados a atender también a quienes acuden sin cita y consideran su caso urgente, cubrir las ausencias imprevistas de compañeros, realizar atención domiciliaria urgente e incluso desplazarse por sus propios medios cuando el CICU les requiere ante la falta de unidades SAMU disponibles. «Todo ello afecta gravemente a la salud física y mental de los médicos y pone en riesgo directo a los pacientes», denuncia CESM-CV.

El sindicato insiste en que la clave para aliviar esta presión está en los servicios de urgencias extrahospitalarias (PAC/PAS). Con su funcionamiento a tiempo completo, explican, los médicos de Atención Primaria podrían centrarse en la atención programada y el seguimiento de sus pacientes, mientras los ciudadanos tendrían un servicio de urgencias rápido, accesible y eficaz para atender la demanda no programada.

«Llevamos años avisando: si no se actúa, la Atención Primaria se hundirá, y con ella, la sanidad pública valenciana», advierten desde CESM-CV. «Con los PAC operativos a pleno rendimiento, el sistema ganaría eficiencia, se evitarían colapsos y mejoraría la calidad asistencial», concluye el sindicato.

